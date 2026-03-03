Περιπολίες της Πολιτικής Άμυνας στα Μαντριά της Πάφου για παροχή βοήθειας

Μέλη της Πολιτικής Άμυνας επισκέφθηκαν το βράδυ της Δευτέρας την κοινότητα των Μαντριών, με στόχο την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας στους κατοίκους που επέλεξαν να παραμείνουν στα σπίτια τους, εν μέσω αυξημένης ανησυχίας και έκτακτων μέτρων.

Σε δηλώσεις του ο κοινοτάρχης Μαντριών Χρήστος Μιχαηλίδης ανέφερε ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας πραγματοποιήθηκαν περιπολίες στην περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχαν κάτοικοι που έχρηζαν άμεσης στήριξης ή βοήθειας.

Η κοινότητα των Μαντριών, που βρίσκεται σε απόσταση μόλις πέντε λεπτών από τον αερολιμένα Πάφου και αριθμεί περίπου 2.000 μόνιμους κατοίκους, βίωσε πρωτόγνωρες στιγμές. Όπως ανέφερε ο κ. Μιχαηλίδης, η πλειονότητα των κατοίκων εγκατέλειψε το βράδυ της Δευτέρας την περιοχή, αναζητώντας προσωρινή στέγη σε σπίτια συγγενών και φίλων σε άλλες κοινότητες.

Για όσους επέλεξαν να παραμείνουν, η κοινοτική αρχή απέστειλε προειδοποιητικό μήνυμα με σαφείς οδηγίες. Σε περίπτωση κινδύνου, οι κάτοικοι κλήθηκαν να μεταβούν στο Μουσείο της κοινότητας Στατού – Αγίου Φωτίου, ακολουθώντας συγκεκριμένη ασφαλή διαδρομή χωρίς κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε και μέσω της εφαρμογής Viber, στο πλαίσιο άμεσης και συντονισμένης επικοινωνίας.

Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία των σχολικών μονάδων, ο κοινοτάρχης διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί οδηγίες για αναστολή της φοίτησης. Ως εκ τούτου, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Μαντριών θα λειτουργήσουν κανονικά. Παράλληλα, οι γονείς έχουν ενημερωθεί ότι σε περίπτωση οποιασδήποτε εξέλιξης θα πρέπει να μεταβούν άμεσα στα σχολεία για την παραλαβή των παιδιών τους.

Ο κ. Μιχαηλίδης χαρακτήρισε τη χθεσινή κατάσταση ως ιδιαίτερα δύσκολη και πρωτόγνωρη για την κοινότητα, σημειώνοντας ότι δεν έχει ξαναβρεθεί σε παρόμοιες συνθήκες στο παρελθόν. Απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους για ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η κατάσταση θα βελτιώνεται όσο περνά ο χρόνος.

Τέλος, αναφερόμενος στο γενικότερο κλίμα ασφάλειας, υπογράμμισε ότι η παρουσία ελληνικών φρεγατών ανοικτά της Πάφου, καθώς και τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 στη Αεροπορική Βάση «Ανδρέας Παπανδρέου», ενισχύει το αίσθημα προστασίας και δεν δικαιολογεί πανικό ή υπερβολική ανησυχία.

Σύμφωνα με τον Α Λειτουργό Δημοτικής Εκπαίδευσης Πάφου Γιώργο Γιαλλουρίδη οδηγίες για μη λειτουργία των σχολείων δόθηκε για τα σχολεία της Λεμεσού, Ακρωτήρι, Ασώματο , Επισκοπή και Τραχώνι. Στην επαρχία Πάφου θα λειτουργήσουν κανονικά, κατέληξε.