«Νιώθεις τον κίνδυνο»: Ιρανός που ζει στο Ακρωτήρι περιγράφει τον τρόμο των τελευταίων 24ωρων

Γράφουν Γιάννης Πάζουρος και Ανδρέας Ποταμίτης

Τον τρόμο που ζει τα τελευταία 24ωρα περιγράφει στον «Π» Ιρανός πολίτης που ζει κοντά στη Βάση Ακρωτηρίου, μόλις 200 μέτρα μακριά.

«Το συναίσθημα δεν είναι καλό» λέει αρχικά ο άνδρας που ζει στην Κύπρο με την τετραμελή οικογένειά του εδώ και μισό χρόνο τονίζοντας ότι «νιώθεις τον κίνδυνο , ειδικά όταν ζεις κοντά στη Βάση» όπου εξελίχθηκε το προχθεσινό θρίλερ.

Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διανυκτέρευσε σε σχολείο στην Ερήμη. «Είχαν κρεβάτια, ήταν καλά. Δεν είναι σαν το σπίτι σου, αλλά είναι καλά», λέει, προσθέτοντας ότι σήμερα βρίσκεται πίσω στο σπίτι του, χωρίς να ξεκαθαρίζει ωστόσο τις προθέσεις του για απόψε.

Αναφορικά με το drone που έπεσε στη Βάση Ακρωτηρίου το βράδυ της Κυριακής, ο ίδιος λέει ότι άκουσε μόνο μια έκρηξη γύρω στις 11:00 – 12:00 τα μεσάνυχτα και για πολλές ώρες δεν έβρισκε επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη, μέχρι που άρχισαν να το καλύπτουν τα ΜΜΕ.