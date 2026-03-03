Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

«Νιώθεις τον κίνδυνο»: Ιρανός που ζει στο Ακρωτήρι περιγράφει τον τρόμο των τελευταίων 24ωρων

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διανυκτέρευσε σε σχολείο στην Ερήμη. «Είχαν κρεβάτια, ήταν καλά. Δεν είναι σαν το σπίτι σου, αλλά είναι καλά».

Γράφουν Γιάννης Πάζουρος και Ανδρέας Ποταμίτης

Τον τρόμο που ζει τα τελευταία 24ωρα περιγράφει στον «Π» Ιρανός πολίτης που ζει κοντά στη Βάση Ακρωτηρίου, μόλις 200 μέτρα μακριά.

«Το συναίσθημα δεν είναι καλό» λέει αρχικά ο άνδρας που ζει στην Κύπρο με την τετραμελή οικογένειά του εδώ και μισό χρόνο τονίζοντας ότι «νιώθεις τον κίνδυνο , ειδικά όταν ζεις κοντά στη Βάση» όπου εξελίχθηκε το προχθεσινό θρίλερ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ο ίδιος σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής νύχτας διανυκτέρευσε σε σχολείο στην Ερήμη. «Είχαν κρεβάτια, ήταν καλά. Δεν είναι σαν το σπίτι σου, αλλά είναι καλά», λέει, προσθέτοντας ότι σήμερα βρίσκεται πίσω στο σπίτι του, χωρίς να ξεκαθαρίζει ωστόσο τις προθέσεις του για απόψε.

Αναφορικά με το drone που έπεσε στη Βάση Ακρωτηρίου το βράδυ της Κυριακής, ο ίδιος λέει ότι άκουσε μόνο μια έκρηξη γύρω στις 11:00 – 12:00 τα μεσάνυχτα και για πολλές ώρες δεν έβρισκε επίσημη ενημέρωση για το τι συνέβη, μέχρι που άρχισαν να το καλύπτουν τα ΜΜΕ.

Tags

ΒΑΣΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα