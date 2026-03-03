Εθελοντική Αιμοδοσία Δασικής Περιφέρειας Πάφου

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Τμήμα Δασών για την Εβδομάδα του Δέντρου (7–13/12/2025), πραγματοποιήθηκε με επιτυχία εθελοντική αιμοδοσία από το προσωπικό της Δασικής Περιφέρειας Πάφου.

Η δράση έλαβε χώρα στον Δασικό Σταθμό Γιαλιάς και στον Δασικό Σταθμό Σταυρού της Ψώκας, με τη συμμετοχή λειτουργών και εργαζομένων που ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα προσφοράς. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο κοινωνικής ευαισθησίας και εθελοντισμού που διαχρονικά χαρακτηρίζει το Τμήμα Δασών.

Η Εβδομάδα του Δέντρου, θεσμός αφιερωμένος στην αξία και την προστασία του φυσικού πλούτου, αποτέλεσε την κατάλληλη αφορμή ώστε το μήνυμα της προσφοράς να επεκταθεί πέρα από το περιβάλλον και να αγκαλιάσει τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, όπως αναφέρεται. Το προσωπικό της Δασικής Περιφέρειας Πάφου, συνεχίζει η ανακοίνωση, μέσα από τη συμμετοχή του σε τέτοιες δράσεις, αποδεικνύει έμπρακτα ότι η αποστολή του δεν περιορίζεται μόνο στη διαχείριση και προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος.

Αντιθέτως, επεκτείνεται και σε έναν ευρύτερο κοινωνικό ρόλο, αναδεικνύοντας αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ανθρωπιά και ο αλτρουισμός. Η εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί μια πράξη ύψιστης σημασίας, καθώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των αποθεμάτων αίματος και στη στήριξη συνανθρώπων μας που το έχουν ανάγκη.

Με δράσεις όπως αυτή, το Τμήμα Δασών επιβεβαιώνει ότι η προστασία της ζωής ,είτε πρόκειται για το φυσικό περιβάλλον είτε για τον άνθρωπο, βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας και της δράσης του. Η ανταπόκριση του προσωπικού αποτελεί παράδειγμα κοινωνικής υπευθυνότητας και έμπνευση για περαιτέρω πρωτοβουλίες εθελοντισμού στο μέλλον.