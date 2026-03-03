Γιαννάκης Ομήρου: Να ζητηθεί άμεσα η ενεργοποίηση του Άρθρου 42 της Συνθήκη της Λισαβόνας

Στην τοποθέτηση να ζητηθεί άμεσα η ενεργοποίηση του Άρθρου 42 της Συνθήκη της Λισαβόνας προέβη ο πρώης πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Γιαννάκης Ομήρου.

Σύμφωνα με σχετική του ανακοίνωση, το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της Λισαβόνας προβλέπει ρητά ότι «εάν ένα κράτος-μέλος υποστεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη-μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν».

Δεδομένου ότι έχει ήδη διενεργηθεί ένοπλη επίθεση εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι πολίτες της διατρέχουν θανάσιμο κίνδυνο και ότι εκτοξεύονται συνεχείς απειλές για περαιτέρω επιθέσεις, η Κυπριακή Κυβέρνηση νομιμοποιείται και οφείλει να ζητήσει επισήμως τη «βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που διαθέτουν» από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αναγκαίο, προσθέτει να διαβιβαστεί άμεσα αίτημα προς τα αρμόδια συλλογικά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 παράγραφος 7.

Η ανταπόκριση της Ένωσης σε ένα τέτοιο αίτημα θα αποτελέσει, όπως αναφέρει, κρίσιμη δοκιμασία για την αξιοπιστία, την αλληλεγγύη και τη γεωπολιτική της υπόσταση.

Σημειώνεται ότι η ήδη αποσταλείσα στρατιωτική βοήθεια από την Ελλάδα και τη Γαλλία εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών τους σχέσεων με την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν αφορά την ιδιότητά τους ως κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγει ο κ. Ομήρου.