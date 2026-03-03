Σιζόπουλος: Θέτει εαυτόν στη διάθεση της δικαιοσύνης

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο Ανώτατο Δικαστήριο ο Κρις Τριανταφυλλιδης, δικηγόρος του κ. Σιζόπουλου ανέφερε ότι δεν θα έχουν ένσταση στον αίτημα της Νομικής Υπηρεσίας, τονίζοντας ότι ο πελάτης του, αρνείται και απορρίπτει κατηγορηματικά τα αδικήματα που διερευνώνται εναντίον του.

Είπε επίσης ότι η στάση του ενώπιον του δικαστηρίου είναι για να ευκολύνει την ορθή απονομή της δικαιοσύνης, ανέφερε ο κ. Τριανταφυλλιδης.

Η Νομική Υπηρεσία εκπροσωπήθηκε από τον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα Σάββα Αγγελίδη και την Εισαγγελέα της Δημοκρατίας Πολίνα Ευθυβούλου. Ο κ. Αγγελίδης ανέφερε ότι «η διαδικασία είναι τέτοια που σεβόμαστε απόλυτα το τεκμήριο της αθωότητας» και ζήτησε μερικές ημέρες για να κατατεθεί γραπτό υπόμνημα με τις θέσεις τους.

Το Δικαστήριο όρισε την 9η Μαρτιου για υποβολή των θέσεων της Νομικής Υπηρεσίας, την 13η Μαρτίου για υποβολή των θέσεων της υπεράσπισης και την 16η Μαρτίου για ακρόαση.