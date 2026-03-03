Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Η σωστή ενημέρωση και ο συντονισμός, ασπίδα προστασίας για τον πολίτη ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Τίμης

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Η ξεκάθαρη ενημέρωση και η σωστή προετοιμασία αποτελούν τα σημαντικότερα στοιχεία για την ασφάλεια του πολίτη, ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τίμης του Δήμου Ιεροκηπίας, Γιώργος Πολυκάρπου.

Αναφερόμενος στα χθεσινά γεγονότα, κατά τα οποία αρχικά δόθηκε οδηγία για εκκένωση της κοινότητας και στη συνέχεια για κατ’ οίκον περιορισμό, τόνισε πως η κατάσταση ανέδειξε με τον πιο σαφή τρόπο τη σημασία του σωστού συντονισμού σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 

Όπως σημείωσε, τέτοιες καταστάσεις καταδεικνύουν πόσο κρίσιμη είναι η άμεση, υπεύθυνη και ενιαία ενημέρωση των πολιτών.

Ο κ. Πολυκάρπου επεσήμανε ότι, ενδεχομένως, το περιστατικό να αποτελέσει ένα χρήσιμο μάθημα για την Πολιτική Άμυνα. Παρότι, όπως ανέφερε, δεν είναι ειδικός, θεωρεί πως η ύπαρξη καταφυγίων και βασικών υποδομών προστασίας είναι ένα ζήτημα που η Πολιτεία οφείλει να εξετάσει άμεσα και με τη δέουσα σοβαρότητα.

Παράλληλα, αναγνώρισε ότι ο κόσμος πανικοβλήθηκε, κάτι που χαρακτήρισε απολύτως φυσιολογικό υπό τις περιστάσεις. Τα εκατοντάδες τηλεφωνήματα που δέχθηκε, όπως είπε, αντικατοπτρίζουν την αγωνία και την αβεβαιότητα που προκλήθηκαν στην τοπική κοινωνία, κατέληξε.

