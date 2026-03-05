ΣΚΕ Μουττάλου: Καταγγελίες για χρήση ναρκωτικών με τον Δήμο να προχωρεί εκ νέου σε σφράγιση του χώρου

Ο χώρος που στο παρελθόν λειτουργούσε ως ΣΚΕ στη συνοικία Μουττάλου φαίνεται να έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε σημείο παράνομων δραστηριοτήτων και κυρίως σε χώρο χρήσης ναρκωτικών ουσιών, σύμφωνα με καταγγελίες που ήρθαν στο φως.

Χρήστης κοινωνικών δικτύων κατέγραψε χθες Τετάρτη με το κινητό εικόνες από το εσωτερικό του κτηρίου, όπου διακρίνονται αντικείμενα που παραπέμπουν σε χρήση ουσιών, όπως κουτάλια και άδεια μπουκάλια διάσπαρτα πάνω σε τραπέζι.

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζεται νεαρός, ο οποίος φέρεται να παραδέχεται ότι χρησιμοποιούσε τον χώρο για χρήση ναρκωτικών.

Ο δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ανέφερε στον "Π" πως το συγκεκριμένο κτήριο έχει σφραγιστεί από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο, προσθέτοντας πως από τότε μέχρι σήμερα έχει σφραγιστεί τρεις φορές και ταυτόχρονα έχει καθαριστεί.

Δυστυχώς είπε, το κτίριο παραβιάζεται παράνομα. Σε δύο περιπτώσεις συνέχισε, μετά από ενημέρωση που έτυχε ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία . Την πρώτη φορά εντόπισαν τέσσερα πρόσωπα που και εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες εκ των οποίων μια κοπέλα είχε στην κατοχή της ναρκωτικά, κατηγορήθηκε και την δεύτερη φορά, όπως είπε, οι παρευρισκόμενοι στο κτίριο κατάφεραν να διαφύγουν.

Χτες εκ νέου η Δημοτική Αρχή είπε ο κ. Ονησιφόρου ενημερώθηκε από τις εικόνες που κατέγραψε χρήσης κοινωνικών δικτύων. Σύμφωνα με τον ίδιο, συνεργεία του Δήμου θα προχωρήσουν εκ νέου στη σφράγιση του χώρου, τα παράθυρα θα κλειστούν αεροστεγώς ενώ θα ληφθούν πρόσθετα μέτρα ώστε να αποτραπεί η επανάληψη παρόμοιων περιστατικών. Ήδη συνέχισε, « είμαστε σε διαδικασία για να δημιουργηθεί ένας χώρος για κοινωνικό όφελος όπως την στέγαση κάποιου Σωματείου», κατέληξε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τους τελευταίους μήνες, αρκετοί κάτοικοι της περιοχής είχαν σταματήσει να επισκέπτονται το συγκεκριμένο ΣΚΕ, ιδιαίτερα μετά τη λειτουργία του νέου ΣΚΕ στην πόλη της Πάφου.