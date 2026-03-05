Αφθώδης πυρετός: Νέο διάταγμα απαγόρευσης σε μετακινήσεις - Πρόστιμο μέχρι €5.000

Διάταγμα με μέτρα περιορισμού στις διακινήσεις ζώων, προσώπων και εξοπλισμού Παγκύπρια, για αποφυγή της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού πέραν της μολυσμένης περιοχής δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αποτελεί μετεξέλιξη της επίσημης γνωστοποίησης μέτρων που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκε Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023.

Το Διάταγμα τιτλοφορείται «Το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα του 2026» και προβλέπει τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα προβλέπει:

περιορισμούς στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις,

περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και

περιορισμούς στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού από και προς εκμεταλλεύσεις στις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα σχετικά μέτρα.

απαγόρευση στη βόσκηση δίχηλων ζώων

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής, για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Εξάλλου στο διάταγμα διευκρινίζεται ότι «δίχηλα ζώα» σημαίνει «τα βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, καμήλες, ελάφια, αντιλόπες, λάμα και αλπακά και αγρινά».

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.