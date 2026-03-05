Στην Κύπρο ο Βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την ένταση για τις βάσεις - Συνάντηση με Χριστοδουλίδη

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Αφθώδης πυρετός: Νέο διάταγμα απαγόρευσης σε μετακινήσεις - Πρόστιμο μέχρι €5.000

ΠΑΥΛΟΣ ΝΕΟΦΥΤΟΥ

Header Image

Περιορισμοί στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις, στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού.

Διάταγμα με μέτρα περιορισμού στις διακινήσεις ζώων, προσώπων και εξοπλισμού Παγκύπρια, για αποφυγή της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού πέραν της μολυσμένης περιοχής δημοσιεύτηκε σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Αποτελεί μετεξέλιξη της επίσημης γνωστοποίησης μέτρων που εκδόθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2026.

Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ενημερώνει μέσω ανακοίνωσης ότι στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 05 Μαρτίου 2026, δημοσιεύθηκε Διάταγμα της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, το οποίο εκδόθηκε δυνάμει του άρθρου 7 των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων του 2001 έως 2023.

 

Διαβάστε επίσης: 

 

Το Διάταγμα τιτλοφορείται «Το περί της Υγείας των Ζώων (Μέτρα Ελέγχου, Πρόληψης και Περιορισμού της Νόσου του Αφθώδους Πυρετού) Διάταγμα του 2026» και προβλέπει τη λήψη μέτρων για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου του αφθώδους πυρετού.

Μεταξύ άλλων, το Διάταγμα προβλέπει:

  • περιορισμούς στη διακίνηση δίχηλων ζώων από και προς εκμεταλλεύσεις,
  • περιορισμούς στη διακίνηση ζωοτροφών και στη βόσκηση δίχηλων ζώων, καθώς και
  • περιορισμούς στη μετακίνηση προσώπων και εξοπλισμού από και προς εκμεταλλεύσεις στις ζώνες όπου εφαρμόζονται τα σχετικά μέτρα.
  • απαγόρευση στη βόσκηση δίχηλων ζώων

Παράλληλα, προβλέπονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις κατόπιν άδειας της Αρμόδιας Αρχής, για σκοπούς που σχετίζονται με τη λειτουργία των εκμεταλλεύσεων.

Εξάλλου στο διάταγμα διευκρινίζεται ότι «δίχηλα ζώα» σημαίνει «τα βοοειδή, χοίροι, πρόβατα, αίγες, καμήλες, ελάφια, αντιλόπες, λάμα και αλπακά και αγρινά».

Στην ανακοίνωσή του το Υπουργείο Γεωργίας τονίζει ότι η μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες του Διατάγματος συνιστά παράβαση των περί της Υγείας των Ζώων Νόμων. Σύμφωνα με το άρθρο 13Β του περί της Υγείας των Ζώων Νόμου του 2001 (109(I)/2001), όπως εκάστοτε τροποποιείται, δύναται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο μέχρι €5.000.

Tags

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα