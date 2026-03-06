Σύσκεψη στην Πάφο για τα καταφύγια: Διαπιστώθηκαν αστοχίες, δέσμευση για άμεσες βελτιώσεις

Επαρχιακή σύσκεψη με θέμα τα καταφύγια πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή, στην Παλιά Ηλεκτρική στην Πάφο, με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων της επαρχίας. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός, η ανταλλαγή απόψεων και η ενίσχυση της ετοιμότητας των υπηρεσιών σε σχέση με τα καταφύγια και ζητήματα πολιτικής προστασίας που αφορούν την επαρχία Πάφου.

Η σύσκεψη έγινε υπό την προεδρία του Προέδρου του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη και πραγματοποιήθηκε σε συντονισμό με τον Δήμο Πάφου. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Πολιτικής Άμυνας, του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων, της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, Δήμαρχοι της επαρχίας Πάφου καθώς και εκπρόσωπος της Ένωσης Κοινοτήτων. Μετά το πέρας της σύσκεψης, ο Πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησης εντοπίστηκαν ορισμένες αδυναμίες, οι οποίες, όπως εκτίμησε, θα αντιμετωπιστούν άμεσα. Όπως είπε, «η σημερινή σύσκεψη είναι αποτέλεσμα πρωτοβουλίας του ΕΟΑ Πάφου σε συντονισμό με τον Δήμο Πάφου», σημειώνοντας ότι κλήθηκαν όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα και υπηρεσίες ώστε να υπάρξει πλήρης ενημέρωση και καλύτερος συντονισμός.

Στη σύσκεψη έγινε επίσης ενημέρωση από πλευράς Πολιτικής Άμυνας σχετικά με τις εξελίξεις στην περιοχή και τα γεγονότα που συνδέονται με τη σύρραξη, καθώς και για το τι αναμένει η υπηρεσία από κάθε εμπλεκόμενο φορέα. Ο κ. Πιττοκοπίτης σημείωσε ότι δόθηκε «έγκυρη και ολιστική ενημέρωση» για τις ευθύνες και τις οδηγίες που θα πρέπει να μεταφερθούν τόσο στο προσωπικό των υπηρεσιών όσο και στους πολίτες, ώστε να αποφεύγεται η σύγχυση και ο πανικός. Παράλληλα επανέλαβε τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι η χώρα δεν αποτελεί μέρος της κρίσης. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «ξεκαθαρίστηκε επανειλημμένα, ακόμη και από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι η Κύπρος σε καμία περίπτωση δεν είναι εμπλεκόμενο μέρος της κρίσης. Η Κύπρος δεν είναι μέρος του προβλήματος αλλά μέρος της λύσης των προβλημάτων στην περιοχή», σημειώνοντας ότι αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη μέσα από τις ενέργειες των τελευταίων ετών από πλευράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ερωτηθείς για τις αδυναμίες που διαπιστώθηκαν, ο κ. Πιττοκοπίτης ανέφερε ότι έχουν εντοπιστεί ορισμένες αστοχίες, οι οποίες αναμένεται να αντιμετωπιστούν άμεσα τόσο από την Πολιτική Άμυνα όσο και από το κεντρικό κράτος. «Εμείς ως υπηρεσίες έχουμε καταθέσει την ετοιμότητά μας να στηρίξουμε τις όποιες προσπάθειες της Πολιτικής Άμυνας αλλά και του Κράτους γενικότερα, ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο», πρόσθεσε. Σε σχέση με τον αριθμό των καταφυγίων, σημείωσε ότι αναμένεται ενημέρωση από την Πολιτική Άμυνα για τις ακριβείς τοποθεσίες, την κατάσταση στην οποία βρίσκονται καθώς και για το κατά πόσο χρειάζονται έργα βελτίωσης. Όπως είπε, «εμείς είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε τη βοήθειά μας όπου χρειαστεί».

Πολιτική Άμυνα: 210 καταφύγια στην επαρχία Πάφου

Από την πλευρά του, ο Βοηθός Λειτουργός στην Πολιτική Προστασία της Πολιτικής Άμυνας, Κώστας Κωνσταντίνου, εξήγησε ότι υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες καταφυγίων. Όπως ανέφερε, τα δημόσια καταφύγια είναι εκείνα στα οποία μπορεί να καταφύγει οποιοσδήποτε πολίτης από τον πληθυσμό της επαρχίας Πάφου. Αντίθετα, τα κοινά καταφύγια βρίσκονται συνήθως σε ιδιωτικά κτήρια και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους ενοίκους ή τους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου χώρου. Ερωτηθείς εάν σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης είναι σωστό να υπάρχουν διαχωρισμοί μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών καταφυγίων, απάντησε ότι σε μια πραγματική κατάσταση ανάγκης «ο καθένας θα καταφύγει εκεί όπου θα μπορέσει να προστατευτεί». Τόνισε επίσης ότι υπάρχουν συγκεκριμένα σχέδια δράσης, ενώ αναφέρθηκε και στον συνολικό αριθμό καταφυγίων στην επαρχία Πάφου. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, τα καταφύγια ανέρχονται συνολικά σε 210, εκ των οποίων 81 είναι δημόσια, 19 κοινά και 53 ιδιωτικά.

Ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου δήλωσε ότι η Τοπική Αρχή θα συμβάλει ενεργά στη βελτίωση της κατάστασης. Όπως ανέφερε, «είδαμε τις αστοχίες που υπάρχουν και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς η Τοπική Αρχή θα βοηθήσει ώστε να υπάρχει σωστή διαφυγή και σωστή προστασία των πολιτών». Παράλληλα σημείωσε ότι ο Δήμος Πάφου θα σταθεί δίπλα στην Πολιτική Άμυνα, όπως και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι φορείς.

Ο Δήμαρχος Πόλης Χρυσοχούς, Γιώτης Παπαχριστοφή, υπογράμμισε ότι η Κύπρος ως ημικατεχόμενη πατρίδα πρέπει να διατηρεί τον προγραμματισμό της σε ύψιστο επίπεδο ετοιμότητας. Στο πλαίσιο της σύσκεψης έθεσε επίσης την ανάγκη λήψης μέτρων για την προστασία των εκπαιδευτηρίων, ενώ εισηγήθηκε να μελετηθεί και η συμπεριφορά του κοινού σε περιπτώσεις κρίσεων ή έκτακτων περιστατικών.

Η εκπρόσωπος της Επαρχιακής Διοίκησης, Χριστιάνα Χριστοδούλου, τόνισε ότι προτεραιότητα πρέπει να αποτελεί το δημόσιο συμφέρον. Όπως ανέφερε, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης δεν θα πρέπει να γίνεται διαχωρισμός μεταξύ ιδιωτικών και δημόσιων καταφυγίων, ενώ έθεσε και ζήτημα καλύτερου συντονισμού μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Παράλληλα πρότεινε τη δημιουργία καταλόγου με όλα τα καταφύγια της επαρχίας, είτε ανά οδό είτε ανά ενορία, ώστε να υπάρχει σαφής καταγραφή και ενημέρωση. Όπως σημείωσε, ο κατάλογος αυτός θα μπορούσε να αναρτηθεί τόσο διαδικτυακά όσο και σε άλλες μορφές ενημέρωσης για τους πολίτες.