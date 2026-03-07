«Φτερουγίσματα Ονείρων»: Μια βραδιά λόγου, μνήμης και μουσικής στη Λεμεσό

Με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκινητική ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 στη Στέγη Γραμμάτων και Τεχνών Λεμεσού η εκδήλωση παρουσίασης της νέας διηγηματικής συλλογής «Φτερουγίσματα Ονείρων» του συγγραφέα, ποιητή και εκπαιδευτικού Ελευθέριου Πλουτάρχου, ο οποίος διατελεί επίσης πρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Ηλία Επιφανίου και αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στη σύγχρονη κυπριακή λογοτεχνική δημιουργία.

Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στη μνήμη της αδερφής του συγγραφέα, Άντρης Πλουτάρχου-Παφίτη, προσδίδοντας στη βραδιά έναν ιδιαίτερα συγκινητικό και ανθρώπινο χαρακτήρα.

Το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά το έργο του δημιουργού, να ακούσει αποσπάσματα από τα διηγήματα και να συμμετάσχει σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δύναμη του λόγου και της λογοτεχνίας.

Την εκδήλωση στήριξαν οι Εκδόσεις Ηλία Επιφανίου, η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου, το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, η Εταιρεία Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης» και οι Πνευματικοί Ορίζοντες Λεμεσού, συμβάλλοντας όλοι στην επιτυχημένη διοργάνωση μιας βραδιάς πολιτισμού και δημιουργικής έκφρασης.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Εύρος Αλεξάνδρου, Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου Πολιτιστικών Φορέων Λεμεσού, ο Ηλίας Παντελίδης, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου, ο Γιώργος Πετούσης, Πρόεδρος της Εταιρείας Λογοτεχνών Λεμεσού «Βασίλης Μιχαηλίδης», ο Άθως Χατζηματθαίου, Πρόεδρος των Πνευματικών Οριζόντων Λεμεσού, καθώς και ο εκδότης Ηλίας Επιφανίου, οι οποίοι αναφέρθηκαν τόσο στη σημασία του έργου όσο και στη συμβολή του συγγραφέα στα γράμματα της Κύπρου.

Για το βιβλίο μίλησε η φιλόλογος, ποιήτρια και συγγραφέας Μαρία Περατικού-Κοκαράκη, η οποία ανέλυσε τη θεματολογία και το ύφος της συλλογής, επισημαίνοντας τη βαθιά ανθρωπιά και την ευαισθησία που διατρέχει τα διηγήματα. Αποσπάσματα από το έργο διάβασαν η ποιήτρια και συγγραφέας Αδελαΐδα Παπαγεωργίου και η εκπαιδευτικός και ποιήτρια Μάρθα Κανάρη, μεταφέροντας στο κοινό την ατμόσφαιρα και τα συναισθήματα των ιστοριών. Ακολούθησε αντιφώνηση από τον συγγραφέα Ελευθέριο Πλουτάρχου, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά τους διοργανωτές, τους συντελεστές και το κοινό για τη στήριξη και την παρουσία τους, εκφράζοντας παράλληλα τη συγκίνησή του για την αφιέρωση της βραδιάς στη μνήμη της αδερφής του.

Την εκδήλωση παρουσίασε και συντόνισε η συγγραφέας Έλενα Μακρυγιάννη-Βρυωνίδου, ενώ το μουσικό μέρος της βραδιάς επιμελήθηκε ο μουσικός Μάριος Κολώνιας, προσδίδοντας έναν καλλιτεχνικό τόνο που πλαισίωσε αρμονικά τη λογοτεχνική παρουσίαση.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε μέσα σε ένα κλίμα συγκίνησης και δημιουργικής ανταλλαγής, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη ζωντάνια της λογοτεχνικής δραστηριότητας στη Λεμεσό και τη σημασία τέτοιων εκδηλώσεων για την προώθηση του πολιτισμού και των γραμμάτων.