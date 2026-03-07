Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στρόβολος: Πυρκαγιά σε διαμέρισμα από φόρτιση μπαταριών drones

Εκκενώθηκε πολυκατοικία το πρωί του Σαββάτου – Χωρίς τραυματισμούς, δύο άτομα στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις μετά από εισπνοή καπνών.

Πυρκαγιά ξέσπασε στις 06:30 το πρωί του Σαββάτου σε διαμέρισμα 2ου ορόφου πολυκατοικίας στον Στρόβολο. Σύμφωνα με αστυνομική ενημέρωση, στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Το κτήριο εκκενώθηκε, ενώ η φωτιά περιορίστηκε στο δωμάτιο του διαμερίσματος όπου είχε εκδηλωθεί, χωρίς να επεκταθεί στο υπόλοιπο κτήριο, και εν τέλει κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική.

Δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, ενώ ο ένοικος του διαμερίσματος και η σύζυγός του μετέβησαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας για προληπτικές εξετάσεις, αφού εισέπνευσαν καπνούς από τις αναθυμιάσεις.

Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αστυνομία, οι ενδείξεις από τις πρώτες εξετάσεις που έγιναν στη σκηνή δείχνουν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε κατά τη φόρτιση μπαταριών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (drones) που ανήκουν στον ένοικο του διαμερίσματος. Οι εξετάσεις συνεχίζονται.

