Παράταση εκκένωσης στο Ακρωτήρι - Ενεργοποίηση συστημάτων τηλεκπαίδευσης για τους μαθητές

Μέχρι και τη Δευτέρα θα παραμείνει υπό το καθεστώς εκκένωσης η κοινότητα Ακρωτηρίου, μετά τις επικαιροποιημένες αποφάσεις που πάρθηκαν κατά τη χθεσινή μέρα. Η εν λόγω απόφαση παρέμενε σε προφορικό επίπεδο μέχρι αργά το απόγευμα της Παρασκευής, εν αναμονή επίσημων ανακοινώσεων. Ωστόσο παρά το συνεχιζόμενο καθεστώς εκκένωσης, αρκετοί κάτοικοι της ...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!