Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ποίησης

Η Ένωση Λογοτεχνών Κύπρου παρέστη στην εκδήλωση της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών για τον εορτασμό της παγκόσμιας ημέρας ποίησης στο σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα.

Ένας από τους στόχους που είχε θέσει το παρόν Δ.Σ. της ΕΛΚ από τις πρώτεςμέρες ανάληψης των καθηκόντων του ήταν να επιδιωχθεί συνεργασία με όσο το δυνατόν περισσότερους λογοτεχνικούς και άλλους φορείς, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Η επικοινωνία, η αλληλοεπίδραση και η συνέργεια, εξάλλου, ανάμεσα σε πρόσωπα και σύνολα που υπηρετούν κοινούς σκοπούς και έχουν κοινά οράματα αποτελούν απαραίτητες παραμέτρους που πρέπει να χαρακτηρίζουν γενικά κάθε δράση σε οποιονδήποτε τομέα, για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Πολύ περισσότερο δε στον τομέα της λογοτεχνίας και, ευρύτερα, του πολιτισμού, και ειδικά σε έναν τόπο τόσο μικρό όπως η Κύπρος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του προέδρου της Ένωσης Λοχοτεχνών Κύπρου Ελευθέριο Πλουτάρχου τα δύο τελευταία χρόνια η ΕΛΚ συνεργάστηκε με δεκάδες λογοτεχνικούς και άλλους φορείς στην Κύπρο, με την Ένωση Καλλιτεχνών και Συγγραφέων των Τουρκοκυπρίων, με ενώσεις λογοτεχνών στην Ελλάδα αλλά και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, μέσω της EWC, της οποίας αποτελεί μέλος από το 2002.

Ειδικά για τον ελλαδικό χώρο έγιναν επαφές με πολλές λογοτεχνικές ενώσεις και υπάρχει ήδη συνεργασία, η οποία ωστόσο πρέπει να ενισχυθεί. Ανασταλτικός παράγοντας αποτελεί πάντα το ζήτημα της χρηματοδότησης των δράσεων. Χρειάζονται κονδύλια για να καλύπτονται τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής Κυπρίων λογοτεχνών στην Ελλάδα ή, αντίστοιχα, η φιλοξενία Ελλαδιτών λογοτεχνών στην Κύπρο, τα οποία οι λογοτεχνικές ενώσεις δεν μπορούν να καλύψουν. Αίτησήμας που υποβάλαμε για χρηματοδότηση σχεδίου με τέτοιες δράσεις τον Δεκέμβριο του 2024, δεν εξασφάλισε ψηλή βαθμολογία.

Ασχολίαστη παραμένει επίσης η απώλεια της Γενικής Συνέλευσης της EWC που θα γινόταν στη Λάρνακα τον Ιούνιο του 2026, λόγω της γνωστής καθυστέρησης να εξεταστούν από το Υφυπουργείο Πολιτισμού οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν τον Δεκέμβριο του 2025, όπως και το πάγιο αίτημα να λαμβάνει η ΕΛΚ μέρος, με επιχορήγηση, σε διεθνείς εκθέσεις βιβλίου στο εξωτερικό, το οποίο υποβάλαμε ξανά με υπόμνημά μας προς το Υφυπουργείο Πολιτισμού το 2024. Υπάρχουν περιπτώσεις, για διάφορες δράσεις, κατά τις οποίες οι ίδιοι οι λογοτέχνες επωμίζονται μέρος ή και το σύνολο των εξόδων μετακίνησης και διαμονής.

Η ανακοίνωση αναφέρεται στις περιπτώσεις όπου εκπροσωπούν στο εξωτερικό τις λογοτεχνικές τους ενώσεις, και όχι την προσωπική τους ιδιότητα και το έργο τους ως λογοτέχνες, κατόπιν πρόσκλησης, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα να υποβληθεί έγκαιρα αίτημα χρηματοδότησης, αφού τα αυστηρά χρονοδιαγράμματα και οι προθεσμίες υποβολής δεν επιτρέπουν ευελιξία.

Επιβάλλεται, λοιπόν, προστίθεται στην ανακοίνωση, στο μέλλον το Υφυπουργείο Πολιτισμού να στηρίξει αιτήσεις χρηματοδότησης που ενισχύουν τη συνεργασία με λογοτεχνικούς φορείς, ειδικά στο εξωτερικό, και να παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία. Ενδεικτικά αναφέρω μερικές δράσεις συνεργασίας της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου με λογοτεχνικές ενώσεις στην Ελλάδα κατά την τελευταία διετία: 1) με την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών (ΕΕΛ) και τον Ελληνικό Πολιτιστικό Όμιλο Κυπρίων Ελλάδος για την παρουσίαση της Ποιητικής Ανθολογίας Καρπασίας στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα (13/5/2024), 2) με την ΕΕΛ σε εκδήλωση στην αίθουσα της ΕΕΛ για την Κύπρο (16/12/2024), 3) με την Ένωση Λογοτεχνών Βορείου Ελλάδος (ΕΛΒΕ) στη Λάρνακα για την τελετή απονομής των βραβείων του 20ού λογοτεχνικού διαγωνισμού της, με θέμα τη συμπλήρωση 50 χρόνων από τα τραγικά γεγονότα του 1974 και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας (8/3/2025), 4) με την Εταιρία Λογοτεχνών Θεσσαλονίκης (ΕΛΘ), όπου φιλοξενήθηκε η ΕΛΚ στο περίπτερό της στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης (8–11/5/2025) και με φιλοξενία βιβλιοπαρουσιάσεων Κυπρίων λογοτεχνών στην αίθουσα εκδηλώσεών της, και 5) με την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών (ΠΕΛ), όπου η ΕΛΚ θα συμμετάσχει με χαιρετισμό εκ μέρους του Δ.Σ. και με απαγγελίες ποιημάτων από τον πρόεδρό της και άλλα δύο μέλη της, τα οποία είναι επίσης μέλη της ΠΕΛ, στις 24 Μαρτίου 2026.

Έπεται συνέχεια, αφού καταβάλλονται προσπάθειες από την ΕΛΚ για την εκπροσώπηση ενώσεων λογοτεχνών από την Ελλάδα κατά την παρουσίαση της Ποιητικής Ανθολογίας Πενταδακτύλου, στις 27 Απριλίου, στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, καταλήγει η ανακοίνωση.