Η Coca-Cola HBC Κύπρου με το «HoReCa Empowered», ενίσχυσε τις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου HoReCa

Δεσμευμένη στην ενδυνάμωση των συνεργατών της στον κλάδο HoReCa ενόψει μιας δυναμικής νέας σεζόν, η CocaCola HBC Κύπρου παρουσίασε το «HoReCa Empowered», ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κύπρο. Η πρωτοβουλία προσέφερε μια σειρά από δωρεάν εξειδικευμένα σεμινάρια σχεδιασμένα αποκλειστικά για εργαζόμενους του κλάδου HoReCa.

Μέσω του προγράμματος, επαγγελματίες από το δίκτυο πελατών HoReCa της εταιρείας παρακολούθησαν πρακτικά σεμινάρια από έμπειρους Brand Ambassadors της Coca-Cola HBC Κύπρου, εστιάζοντας σε βασικές και προηγμένες τεχνικές mixology.

Μια στρατηγική δέσμευση για τη βιομηχανία HoReCa

Στο πλαίσιο του μακροχρόνιου στόχου της να είναι ο προτιμώμενος συνεργάτης για τον τομέα HoReCa, η Coca-Cola HBC Κύπρου συνεχίζει να επενδύει σε πρωτοβουλίες που ενισχύουν και αναβαθμίζουν τον κλάδο σε όλο το νησί. Το πρόγραμμα HoReCa Empowered αποτελεί μέρος αυτής της δέσμευσης, παρέχοντας πολύτιμη εκπαίδευση μέσω μιας σειράς σεμιναρίων.

Το πρόγραμμα αναπτύχθηκε για να αντιμετωπίσει την αυξανόμενη ανάγκη του κλάδου για εξειδικευμένα ταλέντα και να βοηθήσει τους επαγγελματίες να βελτιώσουν τις γνώσεις, την τεχνογνωσία και τις δυνατότητες τους.

Αξιοποιώντας τις συνεργασίες της με καταξιωμένες προσωπικότητες από την κοινότητα των bartender, η CocaCola HBC Κύπρου παρέδωσε ολοκληρωμένα σεμινάρια για τις τελευταίες τάσεις και καινοτομίες στο mixology και τα αποστάγματα.

Τα σεμινάρια διεξήχθησαν από τους:

Αλέξη Ντάργουιτς & Τζο Παπαγιαννοπούλου – Three Cents Brand Activators

Πέτρο Μυτιληναίο – Schweppes Brand Ambassador

Δέσποινα Ρεντούμη – Beer Ambassador

Θοδωρή Αναγνώστου – Premium Spirits Ambassador

Οι συμμετέχοντες έλαβαν καθοδήγηση και έμπνευση από αυτούς τους κορυφαίους επαγγελματίες, δημιουργώντας ένα ισχυρό «μείγμα» τεχνογνωσίας, δημιουργικότητας και πάθους — τα απαραίτητα συστατικά για μια ισχυρότερη και πιο δυναμική βιομηχανία HoReCa.

Διεύρυνση των ευκαιριών για νέους επαγγελματίες

Ο φετινός κύκλος προσέφερε επίσης πρόσθετες ευκαιρίες ανάπτυξης: 10 συμμετέχοντες απέκτησαν πρόσβαση σε περαιτέρω εκπαιδευτικές διαδρομές μέσω διεθνώς αναγνωρισμένων υποτροφιών από τον Οργανισμό WSPC.

Η πρωτοβουλία είχε ως στόχο να υποστηρίξει τους νέους επαγγελματίες στην ενίσχυση των δεξιοτήτων τους και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους τόσο στην τοπική αγορά εργασίας όσο και στην παγκόσμια σκηνή του bartending.

Τα HoReCa Empowered Masterclasses πραγματοποιήθηκαν στις:

3 Μαρτίου στο Lost And Found, Λευκωσία

4 Μαρτίου στο TZINS BAR, Λεμεσός

Ο Γιώργος Πριφτάκης, Sales Director Cyprus, δήλωσε: «Η επιτυχία του HoReCa Empowered επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας να στεκόμαστε δίπλα στους πελάτες μας και να επενδύουμε ουσιαστικά στους ανθρώπους που αναβαθμίζουν καθημερινά την εμπειρία φιλοξενίας στην Κύπρο. Προσφέροντας εκπαίδευση υψηλής ποιότητας και πρόσβαση σε αναγνωρισμένες ευκαιρίες ανάπτυξης, στοχεύουμε να ενισχύσουμε τη δεξαμενή ταλέντων του κλάδου και να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη για τους συνεργάτες μας. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε τόσο ισχυρή δέσμευση από τους συμμετέχοντες και ανυπομονούμε να επεκτείνουμε αυτήν την πρωτοβουλία στο μέλλον».

