Η ΕΤΑΠ Πάφου στην Πολωνία για προώθηση του τουρισμού

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου (ΕΤΑΠ Πάφου), στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης της για το 2026, συμμετέχει και φέτος σε σειρά επαγγελματικών εργαστηρίων και παρουσιάσεων που θα πραγματοποιηθούν στην Πολωνία από τις 10 έως τις 12 Μαρτίου 2026, σε δύο σημαντικές πόλεις της χώρας, το Κατοβίτσε και τη Βαρσοβία.

Η διοργάνωση αποτελεί πρωτοβουλία του Υφυπουργείου Τουρισμού και στόχος της συμμετοχής της ΕΤΑΠ Πάφου είναι η ενημέρωση και ενίσχυση της συνεργασίας με εμπορικούς συνεργάτες και τουριστικούς πράκτορες, καθώς και η περαιτέρω προώθηση του προορισμού “Πάφος” ως ενός ελκυστικού ολόχρονου τουριστικού προορισμού.

Η πολωνική αγορά έχει πλέον αναδειχθεί σε αγορά υψηλής προτεραιότητας για την Κύπρο και ιδιαίτερα για την Πάφο.

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται σημαντική αύξηση στις αφίξεις, κυρίως λόγω της ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας και ειδικότερα των πτήσεων της Ryanair προς το αεροδρόμιο Πάφου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του 2025, οι αφίξεις Πολωνών επισκεπτών στην Κύπρο ξεπέρασαν τις 373.000, σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 10% σε σύγκριση με το 2024, όπου είχαν καταγραφεί περίπου 337.000 αφίξεις. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Πάφος απορροφά σημαντικό μερίδιο αυτής της τουριστικής ροής, καθώς εκτιμάται ότι περίπου το 49% των Πολωνών επισκεπτών που ταξιδεύουν στην Κύπρο επιλέγουν να διαμείνουν στην επαρχία Πάφου.

Κατά τη θερινή περίοδο του 2026 αναμένεται να πραγματοποιούνται περίπου 23 εισερχόμενες πτήσεις την εβδομάδα προς το αεροδρόμιο Πάφου από επτά διαφορετικά αεροδρόμια της Πολωνίας, κυρίως μέσω της αεροπορικής εταιρείας Ryanair, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη δυναμική της αγοράς.

Η συμμετοχή σε επαγγελματικές εκθέσεις και εργαστήρια, η φιλοξενία τουριστικών πρακτόρων και δημοσιογράφων, καθώς και οι δράσεις δημοσίων σχέσεων και οι στοχευμένες προωθητικές ενέργειες, εντάσσονται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο κοινών προσπαθειών των τουριστικών φορέων και επιχειρηματιών της Πάφου, του Υφυπουργείου Τουρισμού, της Hermes Airports και άλλων συνεργαζόμενων οργανισμών, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του τουρισμού και την προσέλκυση επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.