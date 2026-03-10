Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Μεγαλύτερος «παίκτης» ΑΠΕ η ΑΗΚ

Ο μεγαλύτερος «παίκτης» ΑΠΕ στην Κύπρο σήμερα είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού, Γιώργος Χρυσοχός.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ανέφερε ότι οι ιδιώτες ΑΠΕ οι οποίοι συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού έχουν μερίδιο παραγωγής 6,4% και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 324 MW και το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενης ενέργειας ανέρχεται στο 72,6% και προέρχεται από την ΑΗΚ παραγωγή.

«Η ΑΗΚ Προμήθεια έχει την ευχέρεια να αγοράζει από τεχνολογίες ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 416 MW, στην τιμή των 11 σεντ την κιλοβατώρα κατόπιν ρυθμιστικής απόφασης», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, αναφέρθηκε ότι στο Σύνδεσμο μετείχε παλαιότερα και η ΑΗΚ αλλά την «αποβάλαμε» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Χρυσοχός, γιατί υπέσκαπτε την αγορά ηλεκτρισμού.

Όσον αφορά την εισαγωγή της Cyta στον τομέα της ενέργειας, επεσήμανε ότι δεν είναι εναντίον, αλλά να γίνει με σωστούς όρους.