Παλαιχώρι: Τροχαίο με σχολικό λεωφορείο - Τραυματίστηκαν μαθητές, στο σημείο ασθενοφόρο

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Σύνδεσμος Αγοράς Ηλεκτρισμού: Μεγαλύτερος «παίκτης» ΑΠΕ η ΑΗΚ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Header Image

Όσον αφορά την εισαγωγή της Cyta στον τομέα της ενέργειας, επεσήμανε ότι δεν είναι εναντίον, αλλά να γίνει με σωστούς όρους.

Ο μεγαλύτερος «παίκτης» ΑΠΕ στην Κύπρο σήμερα είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αγοράς Ηλεκτρισμού, Γιώργος Χρυσοχός.

Σε ενημέρωση δημοσιογράφων, ανέφερε ότι οι ιδιώτες ΑΠΕ οι οποίοι συμμετέχουν στην ανταγωνιστική αγορά ηλεκτρισμού έχουν μερίδιο παραγωγής 6,4% και συνολική εγκατεστημένη ισχύ 324 MW και το μεγαλύτερο ποσοστό παραγόμενης ενέργειας ανέρχεται στο 72,6% και προέρχεται από την ΑΗΚ παραγωγή.

«Η ΑΗΚ Προμήθεια έχει την ευχέρεια να αγοράζει από τεχνολογίες ΑΠΕ, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 416 MW, στην τιμή των 11 σεντ την κιλοβατώρα κατόπιν ρυθμιστικής απόφασης», επεσήμανε.

Στο πλαίσιο της παρουσίασης, αναφέρθηκε ότι στο Σύνδεσμο μετείχε παλαιότερα και η ΑΗΚ αλλά την «αποβάλαμε» όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Χρυσοχός, γιατί υπέσκαπτε την αγορά ηλεκτρισμού.

Όσον αφορά την εισαγωγή της Cyta στον τομέα της ενέργειας, επεσήμανε ότι δεν είναι εναντίον, αλλά να γίνει με σωστούς όρους.

Tags

ΑΗΚ - ΑΡΧΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΥΠΡΟΥΕΝΕΡΓΕΙΑΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα