Το AUB Mediterraneo στο επίκεντρο της διεθνούς μαθηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τις τελευταίες δύο εβδομάδες, το AUB Mediterraneo με υπερηφάνεια οργάνωσε και φιλοξένησε στην Πάφο δύο σημαντικές διεθνείς διοργανώσεις στη Μαθηματική Επιστήμη όπως το Eurimath& Euroscience – Παγκόσμιο συνέδριο για ανερχόμενους νέους επιστήμονες και το Seemous – Μαθηματική Ολυμπιάδα Νοτιοανατολικής Ευρώπης για Φοιτητές Πανεπιστημίων.

Όπως αναφέρεται πέρα από τη θεσμική του υποστήριξη, το AUB Mediterraneo διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των διοργανώσεων, από τον συντονισμό της διοικητικής και οργανωτικής υποστήριξης και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων, έως και την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών-εθελοντών του, οι οποίοι υποδέχθηκαν και καθοδήγησαν τις διεθνείς αποστολές καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στη χώρα μας.

Και οι δύο διοργανώσεις τελούσαν υπό την εποπτεία του Δρα Γιώργου Χαραλάμπους, Καθηγητή Μαθηματικών στο AUB Mediterraneo και Οργανωτικού Γραμματέα της Κυπριακής Μαθηματικής Εταιρείας.

Μέσα από τη συνεργασία του Πανεπιστημίου με την Κυπριακή Μαθηματική Εταιρεία, το AUB Mediterraneo συνεχίζει να προωθεί το όραμά του για την καθιέρωσή του ως ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο κέντρο ακαδημαϊκής αριστείας, έρευνας και διεθνούς δικτύωσης.