Εκλογές για πρόεδρο της Άμεσης Δημοκρατίας – Ποιοι είναι οι 7 υποψήφιοι, λευκό ποινικό μητρώο ζήτησε ο Φειδίας

Επτά υποψήφιοι διεκδικούν την προεδρία του κόμματος Άμεση Δημοκρατία Κύπρου που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου. Οι εσωκομματικές εκλογές θα διεξαχθούν ηλεκτρονικά στην εφαρμογή AGORA μεταξύ 19-21 Μαρτίου, με την ίδια διαδικασία που ακολουθήθηκε κατά την επιλογή των 56 υποψηφίων βουλευτών της Άμεσης Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», την προεδρία του νέου πολιτικού σχήματος διεκδικούν επτά υποψήφιοι βουλευτές. Συγκεκριμένα, εκδήλωσαν ενδιαφέρον με αλφαβητική σειρά τα εξής πρόσωπα:

1. Αναστασίου Τάσος (υποψήφιος Αμμοχώστου)

2. Βαρωσιώτης Ανδρέας (υποψήφιος Αμμοχώστου)

3. Γιώρκας Μηνάς (υποψήφιος Λευκωσίας)

4. Κωνσταντινίδη Νταϊάνα (υποψήφια Αμμοχώστου)

5. Παναγιώτου Φειδίας (υποψήφιος Λευκωσίας)

6. Πίγκας Ανδρέας (υποψήφιος Λευκωσίας)

7. Χριστοδούλου Στέφανος (υποψήφιος Λάρνακας)

Φαβορί

Οι ψήφοι που οι ενδιαφερόμενοι για την προεδρία του κόμματος έλαβαν κατά τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών φανερώνουν και ποιο είναι το μεγάλο φαβορί της επερχόμενης εκλογικής διαδικασίας. Ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου έλαβε τις περισσότερες ψήφους από όλους τους υποψηφίους σε παγκύπριο επίπεδο. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε 1917 ψήφους, αριθμός τριπλάσιος από τις ψήφους που έλαβε η Νταϊάνα Κωνσταντινίδη στην επαρχία Αμμοχώστου, η οποία θεωρείται από κάποιους εντός της Άμεσης Δημοκρατίας ως μια πολύ καλή υποψηφιότητα.

Η κ. Κωνσταντινίδη έλαβε 667 ψήφους, ο Μηνάς Γιώρκας 470, ο Στέφανος Χριστοδούλου 268, ο Ανδρέας Πίγκας 245, ο Ανδρέας Βαρωσιώτης 165 και ο Τάσος Αναστασίου 72.

Λευκό ποινικό μητρώο

Χθες η Άμεση Δημοκρατία βρέθηκε στο στόχαστρο της κριτικής του προέδρου του ΔΗΚΟ Νικόλα Παπαδόπουλου, ο οποίος κατήγγειλε δημόσια ότι ανάμεσα στους υποψηφίους του κόμματος περιλαμβάνεται πρόσωπο το οποίο «έχει συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών στα κατεχόμενα». Ανέφερε επίσης, ότι υπάρχει δεύτερο πρόσωπο, «που διερευνάται για απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις» και ακόμη έναν άτομο, «που ξεγέλασε εκατοντάδες επενδυτές κατά την περίοδο του χρηματιστηρίου και τους έφαγε τα χρήματα τους».

Ακολούθησαν οι δηλώσεις της υποψήφιας βουλεύτριας Κερύνειας, Βάλερης Ταραπάι, η οποία παραδέχθηκε ότι συνελήφθη το 2017 για διακίνηση ναρκωτικών από τη λεγόμενη αστυνομία των κατεχομένων και καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση. Η κ. Ταραπάι είπε πως έκανε λάθος αλλά υποστήριξε ότι αδικήθηκε, διότι ήταν παιδί 19 ετών και δεν προστατεύθηκε. Ανέφερε επίσης ότι έχει καθαρό ποινικό μητρώο στην Κυπριακή Δημοκρατία και πως ουδέποτε είχε πρόβλημα με την Αστυνομία στις ελεύθερες περιοχές.

Κληθείς να σχολιάσει τα γεγονότα, υποψήφιος της Άμεσης Δημοκρατίας ανέφερε στον «Π» ότι εφαρμόστηκε για πρώτη φορά ένα ανοικτό μοντέλο επιλογής των υποψηφίων από τους πολίτες και αυτό είχε ως αποτέλεσμα να μην διενεργηθεί προκαταρκτικός έλεγχος για το κατά πόσον οι ενδιαφερόμενοι έχουν λευκό ποινικό μητρώο. Ωστόσο, όπως είπε, αυτά τα ζητήματα θα επιλυθούν στην πορεία, ενώ επεσήμανε ότι στην περίπτωση της κ. Ταραπάι το θέμα αφορά μια καταδίκη πριν 9 χρόνια, λέγοντας ότι «όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται μια δεύτερη ευκαιρία».

Μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία άλλη επίσημη αντίδραση εκ μέρους της Άμεσης Δημοκρατίας. Ωστόσο, οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι χθες το βράδυ ο ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου και οι συνεργάτες του ενημέρωσαν τους υπόλοιπους 55 υποψήφιους βουλευτές ότι θα πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου.

Συλλογικά όργανα

Οι 56 υποψήφιοι της Άμεσης Δημοκρατίας πραγματοποιούν καθημερινά τηλεδιασκέψεις και συζητούν τα θέματα της επικαιρότητας και τα οργανωτικά ζητήματα. Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι τέθηκε το θέμα του Καταστατικού και πολλοί υποψήφιοι επεσήμαναν ότι υπάρχουν αρκετά προβληματικά στοιχεία όπως οι υπερεξουσίες του προέδρου. τονίζοντας πως χρειάζεται να γίνουν καταστατικές αλλαγές. Δεν υπήρξαν διαφωνίες σε αυτό το θέμα. Αντίθετα υπάρχει συναίνεση και σοβαρή πρόθεση για πραγματοποίηση Γενικής Καταστατικής Συνέλευσης τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2026.

Μέχρι τότε η Άμεση Δημοκρατία Κύπρου θα λειτουργήσει με βάση το υφιστάμενο Καταστατικό, το οποίο προβλέπει ότι θα συγκροτηθούν τρία συλλογικά όργανα. Το βασικότερο όργανο του κόμματος θα είναι το Εκτελεστικό Συμβούλιο και σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού, θα «αποτελείται από 4 μέλη, δηλαδή τον Πρόεδρο, αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία». Το Καταστατικό προβλέπει ότι ο πρόεδρος του κόμματος διορίζει τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

Η απόλυτη εξουσία του προέδρου να διορίζει τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου είναι ένα από τα στοιχεία που προβλημάτισε αρκετούς από τους 56 υποψηφίους βουλευτές και η συγκεκριμένη πρόνοια του Καταστατικού πρόκειται να αλλάξει στο Καταστατικό Συνέδριο.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Οργανωτική λειτουργία του κόμματος και συντονισμός δράσεων.

2. Οικονομική διαχείριση, κατάρτιση προϋπολογισμού και τήρηση

λογαριασμών.

3. Εποπτεία της λειτουργίας της πλατφόρμας Agorà, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας δεδομένων και της συνεργασίας με τεχνικούς παρόχους.

4. Υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης και των ψηφοφοριών των μελών.

5. Εκπροσώπηση του Κόμματος ενώπιον δημόσιων αρχών και τρίτων.

Επίσης, ο πρόεδρος του κόμματος θα διορίσει τα μέλη του Πειθαρχικής Επιτροπής, η οποία θα εξετάζει διάφορα θέματα όπως η παραβίαση καταστατικού και των κανόνων δεοντολογίας, η δυσφήμιση του κόμματος ή των οργάνων του και η κατάχρηση της πλατφόρμας Agora. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού, «η Πειθαρχική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέχρι πέντε (5) μέλη, διορισμένα από τον/την Πρόεδρο».

Το ανώτατο όργανο του κόμματος θα είναι η Γενική Συνέλευση, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα εγγεγραμμένα μέλη της παράταξης. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Καταστατικού, η Γενική Συνέλευση μπορεί να πραγματοποιείται δια ζώσης, ψηφιακά ή σε μικτό μοντέλο, μέσω πιστοποιημένων μεθόδων ταυτοποίησης. Επίσης, «δύναται να λαμβάνει αποφάσεις μετά από διαβουλεύσεις πολιτών, εγγεγραμμένων και μη εγγεγραμμένων μελών του κόμματος για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων».

Εκπρόσωπος Τύπου

Οι πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι στη συνεδρία της περασμένης Δευτέρας οι υποψήφιοι του κόμματος έθεσαν και το θέμα της επικοινωνιακής εκπροσώπησης του νέου σχήματος. Αν και δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε τελικές αποφάσεις, ωστόσο η αρχική σκέψη που φαίνεται να κερδίζει έδαφος είναι ότι θα διεξαχθούν εκλογές ανάμεσα στους 56 υποψηφίους και θα επιλεγούν πέντε από τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα, τα οποία θα εκπληρώνουν τον ρόλο του εκπροσώπου Τύπου του κόμματος εναλλάξ ώστε να μην έχει μόνο έναν άτομο το πλεονέκτημα της δημόσιας προβολής.