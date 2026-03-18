Ημερίδα και εκδήλωση απονομής χορηγιών από τον Δ. Πάφου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026, στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν», η ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός σήμερα – Προβλήματα και Προκλήσεις», καθώς και η εκδήλωση βράβευσης αθλητών και επίδοσης χορηγιών σε αθλητές, ομάδες και αθλητικούς φορείς της πόλης που διοργάνωσε ο Δήμος Πάφου.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε το έντονο ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας, αθλητών, προπονητών, εκπροσώπων σωματείων και δημοτών, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ακούσουν απο πρώτο χέρι τις εμπειρίες πρωταθλητών μέσα από τις σύγχρονες προκλήσεις του αθλητισμού.

Η ημερίδα ξεκίνησε με το χαιρετισμό της κ. Κωνσταντία Παφίτη, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΑ, η οποία αναφέρθηκε στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης του αθλητισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, καθώς και στα πλάνα για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών στην Πάφο. Ο διατροφολόγος Νικόλας Ελευθερίου ανέπτυξε το θέμα «Διατροφή σε νεαρούς αθλητές», αναδεικνύοντας τη σημασία της σωστής διατροφής στην αθλητική ανάπτυξη των νέων.

Ο παραολυμπιονίκης Βίκτωρας Πενταράς μοιράστηκε με το κοινό τις εμπειρίες και τη διαδρομή του στον αθλητισμό, ενώ ο παγκοσμιονίκης Ιωσήφ Κεσίδης μίλησε για την πορεία μέχρι την κορυφή, μεταφέροντας πολύτιμα μηνύματα επιμονής και αφοσίωσης στους νέους αθλητές.

Το δεύτερο μέρος της ημερίδας περιλάμβανε τη βράβευση αθλητών και την επίδοση χορηγιών από τον Δήμο Πάφου προς αθλητικά σωματεία και φορείς της πόλης, στο πλαίσιο της διαχρονικής στήριξης του Δήμου προς τον αθλητισμό. Χαιρετισμό απηύθυναν η Πρόεδρος της Επιτροπής Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πάφου κα. Ανθή Λεωνίδου – Στρόππου και ο Δημαρχεύων Πάφου κ. Άγγελος Ονησιφόρου, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία του αθλητισμού ως μέσο διαμόρφωσης αξιών, και υγιούς ανάπτυξης της νεολαίας.

Στον χαιρετισμό του ο Δημαρχεύων Πάφου τόνισε ότι ο Δήμος Πάφου επενδύει συστηματικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού, τόσο μέσω της στήριξης των σωματείων και των αθλητών όσο και μέσω της αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών και της διοργάνωσης σημαντικών αθλητικών εκδηλώσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που προωθούνται σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού για τη δημιουργία νέων χώρων άθλησης και την αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο ολυμπιονίκης Παύλος Κοντίδης ανέπτυξε το θέμα «Τραυματισμοί και Ανεπιθύμητα Αποτελέσματα», μεταφέροντας εμπειρίες και προβληματισμούς από την πορεία προς την κορυφή.

Μίλησε για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι αθλητές, τονίζοντας ότι οι τραυματισμοί είναι μέρος της ζωής ενός αθλητή, όμως σημασία έχει να έχει στόχο και με τη δύναμη της ψυχής του να συνεχίζει για να τα καταφέρει. Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τις απονομές βραβείων και χορηγιών σε αθλητές και αθλητικά σωματεία της Πάφου, ως αναγνώριση της προσπάθειας, της αφοσίωσης και των σημαντικών επιτυχιών τους. Ο Δήμος Πάφου συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον αθλητισμό, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει στην κοινωνία και ιδιαίτερα στη διαμόρφωση υγιών προτύπων για τη νέα γενιά.