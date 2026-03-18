Η Ουκρανία δοκιμάζει στο πεδίο της μάχης τα πρώτα ανθρωποειδή ρομπότ - στρατιώτες

Δύο ανθρωποειδή ρομπότ-στρατιώτες παραδόθηκαν στην Ουκρανία για αξιολόγηση στο πεδίο της μάχης, σηματοδοτώντας ένα νέο βήμα στην ανάπτυξη πολεμικών ρομποτικών συστημάτων.

Πρόκειται για τα Phantom MK-1 της αμερικανικής start-up Foundation, τα οποία, σύμφωνα με την εταιρεία, στάλθηκαν τον Φεβρουάριο με στόχο να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες πολέμου.

Η Ουκρανία εξελίσσεται ολοένα και περισσότερο σε πεδίο δοκιμών για νέες στρατιωτικές τεχνολογίες, προσελκύοντας αμυντικές εταιρείες και start-ups από τη Δύση, αναφέρει το Interesting Engineering. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Foundation σχεδιάζει να αναπτύξει τα ανθρωποειδή ρομπότ της ακόμη πιο κοντά στη γραμμή του μετώπου, ώστε να βελτιώσει τις δυνατότητές τους και να εξετάσει πώς αποδίδουν σε συνθήκες υψηλού κινδύνου.

Στάλθηκαν για αποστολές αναγνώρισης

Η εταιρεία, με έδρα το Σαν Φρανσίσκο, είχε παρουσιάσει το Phantom MK-1 τον Οκτώβριο του 2025, περιγράφοντάς το ως ένα ανθρωποειδές ρομπότ σχεδιασμένο ειδικά για στρατιωτική χρήση. Εάν η ανάπτυξή του στην Ουκρανία επιβεβαιωθεί ως επιχειρησιακή δοκιμή στην πρώτη γραμμή, θα μπορούσε να πρόκειται για μία από τις πρώτες γνωστές περιπτώσεις ανθρωποειδούς ρομπότ που αξιολογείται σε ενεργό πολεμικό μέτωπο στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Time, ο συνιδρυτής της Foundation, Mike LeBlanc, ανέφερε ότι τα δύο Phantom Mk-I στάλθηκαν στην Ουκρανία για αποστολές αναγνώρισης. Όπως εξήγησε, η εταιρεία θεωρεί ότι στο μέλλον τα ρομπότ θα μπορούσαν να αναλάβουν επικίνδυνους ρόλους που σήμερα εκτελούν στρατιώτες, περιορίζοντας την άμεση έκθεση ανθρώπων σε απειλές. Παράλληλα, η πλατφόρμα Phantom αναπτύσσεται ώστε να μπορεί να χειρίζεται μια σειρά οπλικών συστημάτων που σήμερα χρησιμοποιούνται από ανθρώπους.

Η δοκιμή στην Ουκρανία έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η χρήση ρομποτικών συστημάτων στο πεδίο αυξάνεται ταχύτατα. Σύμφωνα με το ουκρανικό κρατικό πρακτορείο United24, μόνο τον Ιανουάριο πραγματοποιήθηκαν χιλιάδες ρομποτικές επιχειρήσεις, κυρίως σε αποστολές εφοδιασμού, όπως η μεταφορά πυρομαχικών, όπλων και προμηθειών στην πρώτη γραμμή. Αυτό δείχνει ότι, αν και τα περισσότερα ρομπότ εξακολουθούν να αξιοποιούνται σε βοηθητικούς ρόλους, το ενδιαφέρον επεκτείνεται σταθερά και σε πιο άμεσες επιχειρησιακές αποστολές.

Σχέδια για μαζική παραγωγή

Η Foundation φέρεται επίσης να βρίσκεται σε στενή επαφή με το αμερικανικό Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας για πιθανή χρήση των Phantom σε περιπολίες στα νότια σύνορα των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εταιρεία επιταχύνει ήδη τα σχέδιά της για μαζική παραγωγή. Στόχος είναι να κατασκευάσει έως και 50.000 μονάδες μέχρι το τέλος του 2027, αρχίζοντας με δεκάδες ρομπότ φέτος και επεκτείνοντας σταδιακά την παραγωγική της ικανότητα σε χιλιάδες μονάδες ετησίως. Τα Phantom MK-1 δεν προορίζονται να πωληθούν κανονικά, αλλά να διατίθενται με ετήσια μίσθωση, η οποία εκτιμάται γύρω στα 100.000 δολάρια ανά μονάδα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η συνεχής λειτουργία τους θα μπορούσε σε βιομηχανικά περιβάλλοντα να αντικαταστήσει πολλές ανθρώπινες βάρδιες.

Το Phantom MK-1 έχει ύψος περίπου 1,75 μέτρο και βάρος 79 έως 82 κιλά και προορίζεται για αποστολές όπως αναγνώριση, εξουδετέρωση βομβών και άλλες χερσαίες επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου. Παρά τον στρατιωτικό προσανατολισμό του, το σύστημα έχει σχεδιαστεί με λογική «άνθρωπος στον βρόχο» (human-in-the-loop). Αυτό σημαίνει ότι το ρομπότ μπορεί να διαχειρίζεται την κίνηση και την πλοήγηση, αλλά οποιαδήποτε απόφαση που ενδέχεται να είναι θανατηφόρα παραμένει υπό ανθρώπινο έλεγχο.

