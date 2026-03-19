Πρόεδρος ΑΗΚ: Έρχονται αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος από τον Μάιο

Αβεβαιότητα για τις διακυμάνσεις του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας το επόμενο διάστημα εξέφρασε, την Πέμπτη, ο Πρόεδρος της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Γιώργος Πέτρου. Μιλώντας σήμερα στο πλαίσιο δημοσιογραφικήw διάσκεψης στο κτήριο της ΑΗΚ, και ερωτηθείς για το κόστος του ηλεκτρισμού ένεκα των εξελίξεων, ο Γιώργος Πέτρου ανέφερε ότι για τον Μάιο με βάση την τιμή βαρελιού του πετρελαίου Brent γύρω στα 102 δολάρια το βαρέλι, η αύξηση στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εκτιμάται περίπου στο 5%. Πρόσθεσε ωστόσο ότι λόγω της πρόσφατης ανόδου και της επικείμενης παραλαβής φορτίου στις αρχές Απριλίου, η αύξηση ενδέχεται να κινηθεί μεταξύ 5% και 7%.

Σε σχέση με την προοπτική κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τον Αύγουστο, σημείωσε ότι σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου ανέλθει στα 110 με 115 δολάρια το βαρέλι, η αύξηση μπορεί να φτάσει έως και το 20%, προσθέτοντας ότι οι διακυμάνσεις είναι πλέον συνεχείς και έντονες.

Τόνισε ότι οι προβλέψεις αυτές παραμένουν αβέβαιες, καθώς οι τιμές του πετρελαίου μεταβάλλονται ακόμη και εντός της ίδιας ημέρας, με τις εξελίξεις στη διεθνή αγορά και τις γεωπολιτικές συνθήκες να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, περιλαμβανομένων των εξελίξεων στον πόλεμο και του ενδεχομένου ελλείψεων στην αγορά.

Ο Πρόεδρος της ΑΗΚ επεσήμανε ότι, παρά την αβεβαιότητα, η Αρχή συνεχίζει κανονικά τις εισαγωγές καυσίμων, με στόχο τη διασφάλιση επαρκών αποθεμάτων. Όπως ανέφερε, η πολιτική που έχει αποφασιστεί είναι να μην αναστέλλονται οι εισαγωγές ακόμη και σε περιόδους υψηλών τιμών.

Πρόσθεσε ότι η ΑΗΚ παρέλαβε φορτίο την προηγούμενη εβδομάδα και αναμένεται νέα παραλαβή στις αρχές Απριλίου, με στόχο τη διατήρηση των αποθεμάτων στο μέγιστο δυνατό επίπεδο. Σημείωσε ότι τα αποθέματα της ΑΗΚ επαρκούν για περίπου δύο μήνες.

Ανέφερε, επίσης, ότι οι πρόσφατες εισαγωγές προέρχονται από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Ισπανία και η Ιταλία, σε αντίθεση με το παρελθόν οπόταν πραγματοποιούνταν εισαγωγές και από την περιοχή του Κόλπου, ενώ εξέφρασε την ευχή οι συνθήκες στην αγορά να εξελιχθούν ομαλά.

