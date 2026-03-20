Εντυπωσιακές διακρίσεις για το Λύκειο & ΤΕΣΕΚ Έμπας στον Παγκύπριο Διαγωνισμό Bar Show

Σημαντικές επιτυχίες κατέγραψαν οι μαθητές του κλάδου Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Τεχνών του Λυκείου και ΤΕΣΕΚ Έμπας, στο πλαίσιο της 10ης διοργάνωσης του Παγκύπριου διαγωνισμού Bar Show, που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 20–21 Μαρτίου στον Πρωταρά.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση στον απαιτητικό διαγωνισμό Mystery Box & Classic Cocktail, με τη συμμετοχή 12 ομάδων, οι μαθητές του σχολείου ξεχώρισαν για τη δημιουργικότητα, την τεχνική τους κατάρτιση και τον επαγγελματισμό τους.

Η Tayisia Shalyapina, ως μέλος διμελούς ομάδας, κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, εντυπωσιάζοντας τους κριτές με τις δεξιότητές της και την άρτια παρουσία της.

Παράλληλα, η Μαρία Χρυσοστόμου, επίσης σε ομάδα δύο ατόμων, εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική εμφάνιση.

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν απόδειξη της ποιοτικής δουλειάς που επιτελείται στο Λύκειο και ΤΕΣΕΚ Έμπας, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την αφοσίωση των μαθητών, καταλήγει η ανακοίνωση, εκφράζοντας παράλληλα τα θερμά συγχαρητήρια σε όλους για τη μεγάλη αυτή επιτυχία.