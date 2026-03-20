Η ανάπτυξη λιμανιού-μαρίνας Λάρνακας σε πανδημοτική σύσκεψη στο Δημοτικό Θέατρο

Πανδημοτική σύσκεψη για το θέμα της ανάπτυξης του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο Δήμαρχος Ανδρέας Βύρας ενημέρωσε τους 100 περίπου παρευρισκόμενους για το ιστορικό του ζητήματος και ανέλυσε τα γεγονότα όπως αυτά εκτυλίχθηκαν μέχρι σήμερα.

Μεταξύ των παρευρισκόμενων ήταν η Επιτροπή Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας την οποία απαρτίζουν βουλευτές, Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι Δημοτικών Διαμερισμάτων, Δημοτικοί Σύμβουλοι και εκπρόσωποι Οργανισμών, όπως το ΚΕΒΕ και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας.

Ο κ. Βύρας αναφέρθηκε στα γεγονότα που οδήγησαν στον τερματισμό της σύμβασης με την εταιρεία Κίτιον, στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο καθώς και στα επόμενα βήματα που έγιναν για να φτάσουμε στην σημερινή κατάσταση.

Ενημέρωσε επίσης για την μελέτη του Ελληνικού Υπερταμείου για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη και σημείωσε πως το θέμα αυτό δεν είναι ζήτημα μόνο του Δημάρχου αλλά ολόκληρης της πόλης και γι’αυτό, άλλωστε, είπε, κρίθηκε αναγκαία η σύγκλιση πανδημοτικής συγκέντρωσης, προκειμένου οι πολίτες να γνωρίζουν το ιστορικό αυτής της πολύ σημαντικής ανάπτυξης για την Λάρνακα και όχι μόνο.

Πρόσθεσε πως από το Υπερταμείο διενεργήθηκε έρευνα αγοράς, μελέτη των αναγκών της πόλης και των φορέων και υποβολή εναλλακτικών εισηγήσεων για το έργο.

Η συγκεκριμένη μελέτη, συνέχισε παρουσιάστηκε σε έκτακτη συνεδρία της Επιτροπής Ανάπτυξης πόλης και επαρχίας Λάρνακας, στις 20 Φεβρουαρίου στην παρουσία του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξη Βαφεάδη, ο οποίος είχε ενημερώσει και για την πρόταση της Prosperity Group για αναβίωση του έργου, η οποία τελικά και απορρίφθηκε από την κυβέρνηση.

Αναφορά έκανε ο Δήμαρχος Λάρνακας και στην ανάπτυξη του χερσαίου χώρου του λιμανιού και της μαρίνας, για την οποία, όπως είπε, οι Λαρνακείς αναμένουν να δημιουργηθούν ξενοδοχεία, καταστήματα και εστιατόρια τα οποία θα φέρουν δουλειές.

Ταυτόχρονα αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας της πόλης χρονολογείται εδώ και χρόνια, σημείωσε πως δεν είναι δυνατόν το πολύ σημαντικό αυτό έργο για την Λάρνακα και τους δημότες της να συνεχίζεται επ’ άπειρον και πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που αποφασιστεί ποια λύση θα δοθεί στο όλο ζήτημα, θα πρέπει να τεθούν συγκεκριμένα αυστηρά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοτών ο Δήμαρχος είπε μεταξύ άλλων πως ένα σημαντικό κριτήριο για την επιλογή που πρέπει να ληφθεί για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας, είναι τα χρόνια που έχουν περάσει χωρίς ουσιαστικά να γίνει τίποτα, όπως είπε, προσθέτοντας πως το έργο πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί.

Ανέφερε ακόμα πως «κατά τη συνάντηση που είχε η Επιτροπή Ανάπτυξης με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο ΠτΔ Χριστοδουλίδης είπε πως είχε δύο επιλογές για την μελέτη την οποία χρειάζεται να γίνει για ανανέωση των δεδομένων, να δούμε τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν αυτό το διάστημα, μετά την πανδημία του κορωνοϊού και τα τεκταινόμενα στη περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Ουσιαστικά συνέχισε, «ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης μας είχε αναφέρει πως η πρώτη επιλογή ήταν η Διακρατική Συμφωνία με την Ελλάδα προκειμένου να γίνει μία μελέτη από το Υπερταμείο, για να αποφευχθεί η διαδικασία των προσφορών, ενώ η δεύτερη επιλογή ήταν η ετοιμασία όρων και να βγούμε σε προσφορές. Είχαμε τονίσει στον Πρόεδρο, πως πήγαμε στη συνάντηση απροετοίμαστοι, ότι δεν γνωρίζαμε για το Υπερταμείο της Ελλάδας και αναφέραμε πως ο ίδιος έπρεπε να αποφασίσει για το θέμα».

Ο κ. Βύρας σημείωσε ακόμα πως «το Υπερταμείο ήταν απόφαση του Προέδρου της Δημοκρατίας ο οποίος μας είχε αναφέρει πως είχε εμπειρία και πως είχαν συνεργάτες από την Ολλανδία».

Υπενθυμίζεται πως για το λιμάνι Λάρνακας η επιλογή των εμπειρογνωμόνων του Υπερταμείου, προνοεί όπως γίνουν βελτιωτικά έργα κυρίως στο βόρειο κρηπίδωμα όπου γίνονται εργασίες βελτίωσης του βάθους και εκβάθυνση στο χώρο του λιμανιού για να μπορούν να εξυπηρετηθούν μεγαλύτερα πλοία.

Ταυτόχρονα συστήνεται η αναβάθμιση του εξοπλισμού και η διενέργεια άλλων εργασιών, που φαίνεται ότι θα ικανοποιούνται οι ανάγκες του λιμανιού μέχρι το 2055.

Για τη μαρίνα η επιλογή προνοεί ανάπτυξη της λιμενολεκάνης στο βόρειο τμήμα της μαρίνας με βελτιωτικά έργα σε διάφορους χώρους και τη χρήση πλωτών αποβαθρών, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητας της σε 300 σκάφη και την ικανοποίηση των αναγκών για τα επόμενα 7 χρόνια.

Στηρίζει διαχωρισμό λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας το ΕΒΕΛ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΕΒΕ) Λάρνακας στηρίζει ομόφωνα τον διαχωρισμό λιμανιού – μαρίνας της πόλης και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εμπορικού, πολυλειτουργικού και ευέλικτου λιμένα, ενώ δεν διαφωνεί με την παραχώρηση της ιδιοκτησίας του λιμανιού και της μαρίνας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου.

Σε ανακοίνωση του Επιμελητηρίου αναφέρεται στην ανάπτυξη του λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας και σημειώνει πως «η γεωγραφική θέση της πόλης, σε συνδυασμό με την άμεση εγγύτητα προς το αεροδρόμιο και το αστικό κέντρο, δημιουργεί ιδιαίτερα ευνοϊκές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου παράκτιου συγκροτήματος. Το συγκρότημα αυτό δύναται να συνδυάζει λιμενικές δραστηριότητες, εμπορικές χρήσεις, τουριστικές υπηρεσίες και υποδομές εξυπηρέτησης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη».

Η αξιοποίηση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του λιμανιού και της μαρίνας, σημειώνεται «αποτελεί στρατηγικής σημασίας έργο για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Λάρνακας, καθώς και για την ενίσχυση της θέσης της Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας και του θαλάσσιου τουρισμού στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Για την ανάπτυξη της μαρίνας Λάρνακας, το Επιμελητήριο αναφέρει πως «φιλοξενεί σήμερα σκάφη αναψυχής και παρέχει βασικές υπηρεσίες ελλιμενισμού. Ωστόσο, διαπιστώνεται ότι οι υφιστάμενες υποδομές απαιτείται να αναβαθμιστούν σημαντικά, ώστε να εξυπηρετούν μεγαλύτερο αριθμό σκαφών και επισκεπτών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και με ασφάλεια» ενώ παράλληλα «παρατηρείται περιορισμένη αξιοποίηση των παράκτιων εκτάσεων για τουριστικές και εμπορικές χρήσεις, γεγονός που δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης».

Οι βασικοί στόχοι της πρότασης του Επιμελητηρίου είναι μεταξύ άλλων «η ουσιαστική αναβάθμιση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών, η δημιουργία σύγχρονου επιβατικού και τουριστικού τερματικού σταθμού και η ανάπτυξη εμπορικών δραστηριοτήτων. Ακόμα στόχος είναι η δημιουργία τουριστικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων στην μαρίνα Λάρνακας, η ενίσχυση της τουριστικής ελκυστικότητας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, η προσέλκυση εγχώριων και διεθνών επενδύσεων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η λειτουργική και πολεοδομική διασύνδεση της περιοχής του λιμανιού και της μαρίνας με τον αστικό ιστό της πόλης».

Για το λιμάνι της Λάρνακας το ΕΒΕΛ αναφέρει πως «λαμβάνοντας υπόψη τα πορίσματα της σχετικής μελέτης του Υπερταμείου, εκτιμούμε ότι η δεύτερη επιλογή ανάπτυξης αποτελεί την πλέον κατάλληλη προσέγγιση με βάση τα σημερινά, καθώς και του άμεσου μέλλοντος λειτουργικά δεδομένα του λιμανιού. Το Επιμελητήριο εκφράζει τη στήριξή του προς τη συγκεκριμένη επιλογή, υπό την προϋπόθεση ότι θα διασφαλιστεί η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης των λιμενικών υποδομών σε περίπτωση σημαντικής αύξησης της λιμενικής δραστηριότητας».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση στο πλαίσιο αυτό προτείνεται «η δυνατότητα επέκτασης του βόρειου κρηπιδώματος σε μελλοντικό στάδιο και η αύξηση της ακτίνας της κυκλικής στροφής (turning circle) ώστε να καθίσταται δυνατή η ασφαλής είσοδος μεγαλύτερων πλοίων στο λιμάνι. Παράλληλα, το ΕΒΕΛ εισηγείται την αξιοποίηση του δυτικού μόλου του λιμανιού μέσω της δημιουργίας κρηπιδώματος, το οποίο θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση επιπλέον εμπορικών πλοίων και θα ενισχύσει τη συνολική επιχειρησιακή ικανότητα του λιμένα».

Παράλληλα, στην περιοχή του νότιου μόλου, προτείνεται η δημιουργία νέου επιβατικού τερματικού σταθμού, ο οποίος θα λειτουργεί ως κύρια πύλη υποδοχής επισκεπτών, επιβατών κρουαζιέρας και πληρωμάτων διαφόρων σκαφών και θα βρίσκεται σε άμεση λειτουργική σύνδεση με τη μαρίνα».

Ουσιαστικά, προστίθεται «ο νέος τερματικός σταθμός θα πρέπει να περιλαμβάνει χώρους υποδοχής και εξυπηρέτησης επιβατών, χώρους check-in και αναμονής, καταστήματα λιανικού εμπορίου, χώρους εστίασης και αναψυχής, τουριστικές υπηρεσίες, διοικητικούς χώρους και βοηθητικούς χώρους λειτουργίας».

Για τον χερσαίο χώρο του λιμανιού το ΕΒΕΛ εισηγείται όπως «η ανάπτυξη αυτή να είναι προϊόν διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και να συνάδει με το συνολικό σχέδιο ανάπτυξης, τόσο στη θαλάσσια όσο και στη χερσαία ζώνη. Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου παραθαλάσσιου συγκροτήματος θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συνεδριακό κέντρο, ναυτικό όμιλο, πολιτιστικούς και ψυχαγωγικούς χώρους, καταστήματα λιανικού εμπορίου για την εξυπηρέτηση επισκεπτών και ιδιοκτητών σκαφών, αναβαθμισμένες εγκαταστάσεις μαρίνας και χώρους εστίασης και αναψυχής».

Ακόμα η μαρίνα Λάρνακας «μπορεί να εξελιχθεί σε σημαντικό κόμβο θαλάσσιου τουρισμού για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου».

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και για την ομαλή λειτουργία της περιοχής για την οποία το ΕΒΕΛ κρίνει «απαραίτητη την ανάπτυξη επαρκών υποδομών διακίνησης και στάθμευσης, καθώς και τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων. Στο πλαίσιο αυτό προτείνονται η δημιουργία πεζόδρομων, η ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων, η διασύνδεση της περιοχής με το δίκτυο δημόσιων συγκοινωνιών και ο καθορισμός ειδικών χώρων στάθμευσης για λεωφορεία και ταξί στον χερσαίο χώρο, με στόχο τη διευκόλυνση της πρόσβασης των επιβατών».

Όσον αφορά τα οικονομικά οφέλη από την ανάπτυξη του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας το Επιμελητήριο αναφέρει πως «η υλοποίηση της προτεινόμενης ανάπτυξης αναμένεται να συμβάλει ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Λάρνακας. Τα αναμενόμενα οικονομικά οφέλη περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την δημιουργία σημαντικού αριθμού νέων θέσεων εργασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας,την αύξηση των εσόδων από λιμενικές υπηρεσίες, την αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες μαρίνας και την περαιτέρω ανάπτυξη του τουριστικού τομέα».

Η υλοποίηση του έργου, προστίθεται στην ανακοίνωση «αναμένεται να έχει σημαντικές θετικές επιπτώσεις για την τοπική κοινωνία και την οικονομία της Λάρνακας. Ειδικότερα, αναμένεται να συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομικής δραστηριότητας, στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης, στη συνολική αναβάθμιση της εικόνας και της λειτουργικότητας της πόλης, ενώ η ανάπτυξη της περιοχής θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και στην ενίσχυση της τουριστικής ταυτότητας της Λάρνακας».

Εν κατακλείδι το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λάρνακας «στηρίζει ομόφωνα τον διαχωρισμό λιμανιού–μαρίνας και την ανάπτυξη ενός σύγχρονου, εμπορικού, πολυλειτουργικού και ευέλικτου λιμένα. Ως ΕΒΕΛ, δεν διαφωνούμε με την παραχώρηση της ιδιοκτησίας του λιμανιού και της μαρίνας Λάρνακας στην Αρχή Λιμένων Κύπρου».

Ωστόσο, προστίθεται «θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική τη συνεργασία με ιδιώτες διαχειριστές τόσο στη μαρίνα Λάρνακας όσο και στο λιμάνι, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμα την αποτελεσματική λειτουργία, την προσέλκυση τεχνογνωσίας και την υλοποίηση στρατηγικών επενδύσεων».

Βασικός στόχος «θα πρέπει να είναι η σε βάθος, ορθολογιστική και αποτελεσματική λειτουργία των δύο αυτών σημαντικότατων υποδομών, καθώς και η υλοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων που θα διασφαλίσουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αναβάθμισή τους».

Με βάση τη μελέτη του Υπερταμείου, «το ΕΒΕΛ εισηγείται την υιοθέτηση της δεύτερης επιλογής τόσο για την ανάπτυξη του λιμανιού όσο και της μαρίνας Λάρνακας. Βασική προϋπόθεση αποτελεί η διασφάλιση της δυνατότητας μελλοντικής επέκτασης των υποδομών, σύμφωνα με την τρίτη επιλογή της μελέτης, σε περίπτωση αύξησης της λιμενικής δραστηριότητας, της επισκεψιμότητας στη μαρίνα και της τουριστικής ανάπτυξης».

Πηγή: ΚΥΠΕ