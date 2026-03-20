Σε απόγνωση 80χρονος με σπάνια ασθένεια - Χωρίς πρόσβαση σε θεραπεία λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων

Σε απόγνωση βρίσκεται 80χρονος συμπολίτης μας, ο οποίος δίνει καθημερινά μάχη με μια σπάνια και σοβαρή ασθένεια, χωρίς να έχει πρόσβαση στην απαραίτητη φαρμακευτική αγωγή λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων. Ο ηλικιωμένος, πατέρας επτά παιδιών, διαγνώστηκε το περασμένο καλοκαίρι με αμυλοείδωση, μια χρόνια πάθηση κατά την οποία μη φυσιολογικές πρωτεΐνες συσσωρεύονται σε ζωτικά όργανα, όπως η καρδιά, οι νεφροί και το νευρικό σύστημα, προκαλώντας σοβαρές βλάβες και σταδιακή επιδείνωση της υγείας.

Η περιπέτειά του ξεκίνησε όταν παρουσίασε έντονη δύσπνοια και απευθύνθηκε σε καρδιολόγο, ο οποίος διαπίστωσε αύξηση του μεγέθους της καρδιάς. Ακολούθησαν εξειδικευμένες εξετάσεις που οδήγησαν στη διάγνωση της ασθένειας. Παρότι δεν υπάρχει οριστική θεραπεία, η κατάλληλη αγωγή μπορεί να περιορίσει την εξέλιξή της και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του ασθενούς. Ωστόσο, από εκείνο το σημείο ξεκίνησε ένας πραγματικός «Γολγοθάς».

Ο 80χρονος παραπέμφθηκε σε ειδικό στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου επιβεβαιώθηκε η διάγνωση και υποβλήθηκε αίτηση για την έγκριση χορήγησης εξειδικευμένων φαρμάκων υψηλού κόστους.

Η αίτηση, όμως, απορρίφθηκε τέσσερις φορές, καθώς απαιτείται πρόσθετη εξειδικευμένη εξέταση, όπως λήψη δείγματος από την καρδιά και αποστολή του στο εξωτερικό, η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει προγραμματιστεί. Την ίδια ώρα, ο ασθενής αδυνατεί να καλύψει ιδιωτικά το κόστος της θεραπείας, το οποίο ανέρχεται στις 14 χιλιάδες ευρώ, με αποτέλεσμα να παραμένει χωρίς την αναγκαία αγωγή.

Σύμφωνα με ιατρική βεβαίωση, ο 80χρονος αντιμετωπίζει πολλαπλά σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια, υπερτροφική καρδιομυοπάθεια, αμυλοείδωση και νευρογενή ουροδόχο κύστη. Η καθημερινότητά του είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υποφέρει από έντονη δύσπνοια ακόμη και σε ήπια δραστηριότητα, αδυναμία στα άκρα, κόπωση και προβλήματα ούρησης.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο που μέχρι πρόσφατα διατηρούσε ενεργό τρόπο ζωής και υπήρξε αθλητής με σημαντικές διακρίσεις. Σήμερα, όπως ο ίδιος περιγράφει, δυσκολεύεται ακόμη και να περπατήσει λίγα βήματα ή να ολοκληρώσει μια πρόταση χωρίς να εξαντληθεί. Πέρα από τη δική του υγεία, η μεγαλύτερη αγωνία του είναι η σύζυγός του, η οποία αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα όρασης λόγω αυξημένης ενδοφθάλμιας πίεσης.

Η ίδια έχει υποβληθεί επανειλημμένα σε θεραπείες με laser σε ιδιωτική κλινική, χωρίς όμως σταθερή κρατική κάλυψη, ενώ η κατάστασή της παραμένει εύθραυστη. «Τι θα απογίνει η σύζυγός μου αν δεν προλάβω να πάρω τη θεραπεία; Στηρίζεται σε μένα. Αν πάθω κάτι, μπορεί να χάσει εντελώς την όρασή της», δηλώνει με αγωνία. Η υπόθεση αναδεικνύει για ακόμη μία φορά τις καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην πρόσβαση ασθενών σε εξειδικευμένες θεραπείες, με τον χρόνο να κυλά εις βάρος της υγείας και της αξιοπρέπειάς τους.