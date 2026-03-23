Καταγγελίες υποψηφίων για ατασθαλίες σε εξετάσεις προσλήψεων του ΕΟΑ Πάφου

Υποψήφιοι που συμμετείχαν στις εξετάσεις για προσλήψεις στον ΕΟΑ Πάφου καταγγέλλουν σοβαρές παρατυπίες και ελλείψεις στη διαδικασία, αποδίδοντας την ευθύνη σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο εκτός Πάφου που είχε αναλάβει τη διοργάνωση.

Οι εξετάσεις αφορούσαν θέσεις Εκτελεστικών Μηχανικών και, σύμφωνα με μηνύματα που λάβαμε από συμμετέχοντες, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται διάφοροι κλάδοι μηχανικών, όπως Πολιτικοί Μηχανικοί, Χημικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι, Ηλεκτρολόγοι και Μηχανολόγοι Μηχανικοί. Όπως αναφέρουν οι υποψήφιοι, η ύλη που τους είχε δοθεί πριν την εξέταση περιλάμβανε συγκεκριμένες νομοθεσίες για σύναψη συμβάσεων, σχετικούς κανονισμούς, τον τόμο Γ των Δημοσίων Έργων και τους όρους συμβολαίων, κάτι που θεωρήθηκε λογικό, αφού επρόκειτο για γενική εξέταση για διαφορετικούς κλάδους.

Ωστόσο, προβλήματα παρουσιάστηκαν και στη διοργάνωση της εξέτασης, καθώς τα τετράδια απαντήσεων φαίνεται να ήταν από άλλες εξετάσεις και απλώς συρράφτηκε πάνω τους έντυπο με τα στοιχεία των υποψηφίων, γεγονός που, σύμφωνα με τους ίδιους, δημιουργεί θέμα ταυτοποίησης.

Επιπλέον, η εξέταση ξεκίνησε με περίπου μία ώρα καθυστέρηση, καθώς, όπως ενημερώθηκαν, είχαν δοθεί λάθος γραπτά στους επιτηρητές. Κατά την έναρξη, οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν επίσης ότι ορισμένες ερωτήσεις ήταν ελλιπείς και δόθηκαν πρόσθετες οδηγίες.

Το μεγαλύτερο παράπονο των συμμετεχόντων αφορά το περιεχόμενο του γραπτού, καθώς υποστηρίζουν ότι περίπου το 90% των ερωτήσεων ήταν εκτός της προκαθορισμένης ύλης και αφορούσαν κυρίως θέματα Πολιτικών Μηχανικών, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις μέσα στην αίθουσα. Τέλος, οι υποψήφιοι αναφέρουν ότι ζήτησαν να παρουσιαστεί υπεύθυνος της εξέτασης, χωρίς όμως αυτό να γίνει, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρχε αρμόδιο άτομο στον χώρο.

Οι συμμετέχοντες καλούν τον ΕΟΑ Πάφου να προχωρήσει σε ακύρωση της εξέτασης, σημειώνοντας ότι θεωρούν πως την ευθύνη φέρει το πανεπιστήμιο που ανέλαβε τη διαδικασία.