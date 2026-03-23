Έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού για το 2025 δείχνουν στοιχεία γενικού λογιστηρίου

Έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού για το 2025, δείχνουν στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δημοσιονομική έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για το έτος 2025 που δημοσίευσε το γενικό λογιστήριο.

Τα συνολικά έσοδα, εξαιρουμένων των εισροών από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων, για το 2025 ανήλθαν σε €10,05 δισ. (2024: €9,57 δισ.), σύμφωνα με Οι συνολικές δαπάνες, εξαιρουμένων των εκροών για αποπληρωμές και έκδοση δανείων, ανήλθαν το 2025 σε €10,15 δισ. (2024: €9,89 δισ.).

Ως εκ τούτου, για το 2025 προέκυψε έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού, πριν από καθαρές ροές λόγω δανεισμού, ύψους €0,10 δισ. (2024: €0,32 δισ.).

Συνυπολογίζοντας τις εισροές από αναλήψεις και αποπληρωμές εκδοθέντων δανείων (2025: €0,16 δις, 2024: €1,24 δις) και τις εκροές από αποπληρωμές και έκδοση δανείων (2025: €1,85 δις, 2024: €2,53 δις), για το οικονομικό έτος 2025 προκύπτει έλλειμμα κρατικού προϋπολογισμού ύψους €1,79 δισ. (2024: €1,61 δισ.).