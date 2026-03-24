Αναπ.Επαρχος Πάφου : Σημαντική η επίσκεψη του ΥΠΕΣ στο επίκεντρο οι κοινότητες

Η χθεσινή επίσκεψη του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου στην επαρχία Πάφου επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Πολιτείας για ουσιαστικό και συνεχή διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες αναφέρει σε ανάρτηση της η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου.

Μέσα από τη συζήτηση πρόσθεσε με τα Κοινοτικά Συμβούλια αναδείχθηκαν σημαντικά ζητήματα, ανάγκες και προτεραιότητες των κοινοτήτων, θέτοντας τις βάσεις για στοχευμένες παρεμβάσεις και αναπτυξιακές δράσεις που θα ενισχύσουν την ύπαιθρο και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Σε δηλώσεις της, η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου Φρόσω Γεωργίου ανέφερε ότι η επίσκεψη του Υπουργού αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς δίνει την ευκαιρία για άμεση επικοινωνία με τις τοπικές αρχές και καταγραφή των πραγματικών αναγκών των κοινοτήτων. Τόνισε ότι μέσα από τον διάλογο και τη συνεργασία μπορούν να προωθηθούν λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αφορούν υποδομές, οδικά έργα, υδροδότηση, πολεοδομικά ζητήματα και έργα ανάπτυξης.

Η κ. Γεωργίου υπογράμμισε επίσης ότι η συνεχής στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών προς τις κοινότητες αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, τη συγκράτηση του πληθυσμού στην ύπαιθρο και τη δημιουργία προοπτικών για τις νέες γενιές. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της επαρχίας Πάφου και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.

Καταλήγοντας, η Αναπληρώτρια Έπαρχος Πάφου σημείωσε ότι η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Εσωτερικών, Επαρχιακής Διοίκησης, Δήμων και Κοινοτήτων θα συνεχιστεί με εντατικό ρυθμό, ώστε να προωθηθούν έργα ουσίας και να διαμορφωθεί ένα βιώσιμο και αναπτυξιακό μέλλον για την ύπαιθρο της Πάφου.