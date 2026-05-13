30 χρόνια λειτουργίας ΧΑΚ- Η πορεία, η ιδιωτικοποίηση και το όραμα για το μέλλον

Ένα πιο ευέλικτο και εξωστρεφές Χρηματιστήριο θα μπορεί να αξιοποιήσει καλύτερα τις τεχνολογικές εξελίξεις, να αναπτύξει νέα χρηματοοικονομικά προϊόντα, να προσελκύσει στρατηγικές συνεργασίες και να ενισχύσει τον ρόλο της Κύπρου ως περιφερειακού χρηματοοικονομικού κόμβου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σημειώνοντας παράλληλα ότι το αμέσως επόμενο διάστημα θα προχωρήσει η προκήρυξη του διαγωνισμού για τον στρατηγικό επενδυτή.

Ο Προέδρος Χριστοδουλίδης μιλούσε την Τρίτη, σε ειδική εκδήλωση για τα 30 χρόνια λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Λευκωσίας.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας, μέλη της απελθούσας Βουλής, άλλοι πολιτικοί και πολιτειακοί αξιωματούχοι, εκπρόσωποι της οικονομικής και επιχειρηματικής κοινότητας του τόπου και εκπρόσωποι του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

H επίσημη λειτουργία του ΧΑΚ έγινε στις 29 Μαρτίου του 1996 στο Κτίριο Silvex επί της οδού Τεύκρου και Λεωφόρου Γρίβα Διγενή με τη χρήση ειδικής αίθουσας του ΚΕΒΕ ως “πάτωμα”. Το 2001 οι εργασίες του ΧΑΚ μεταφέρονται στο Κτήριο IMC και το 2008 το ΧΑΚ αποκτά τη δική του στέγη με τα ιδιόκτητα και σύγχρονα γραφεία στη Λεωφ. Λόρδου Βύρωνος.

Στην ομιλία του ο Πρόεδρος εξήρε το ρόλο του ΧΑΚ στα 30 χρόνια λειτουργίας του και σημείωσε ότι η κυπριακή οικονομία έχει αποδείξει τα τελευταία χρόνια την ανθεκτικότητά της και την ικανότητα να ανταποκρίνεται σε εσωτερικούς, αλλά και σε εξωτερικούς κραδασμούς και να μετατρέπει τις προκλήσεις σε ευκαιρίες, σε ένα διεθνές περιβάλλον διαδοχικών κρίσεων, που αναδεικνύει ακόμη περισσότερο και την ανθεκτικότητα, αλλά και την υπευθυνότητα της οικονομικής μας πολιτικής.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι «η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ελκυστικότητας της κυπριακής κεφαλαιαγοράς, αποτελεί όχι μόνο προτεραιότητα αλλά στρατηγική προτεραιότητα, για την οποία πρέπει να εργαστούμε από κοινού».

Αναφέρθηκε στη νομοθετική ρύθμιση για τη μεταρρύθμιση του ΧΑΚ που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή, λέγοντας ότι «στο αμέσως επόμενο διάστημα προχωράμε με την προκήρυξη του διαγωνισμού για τον στρατηγικό επενδυτή που, αναμφίβολα, θα δώσει νέα δυναμική στο Χρηματιστήριο».

Αναφέρθηκε στο νέο ψηφιοποιημένο περιβάλλον λέγοντας ότι η επένδυσή μας στην τεχνολογία και την απλοποίηση των διαδικασιών είναι ο καταλύτης που θα φέρει το νέο, ιδιωτικοποιημένο Χρηματιστήριο να λειτουργήσει με ταχύτητα και ασφάλεια, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες στους επενδυτές.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης στο χαιρετισμό του σημείωσε ότι η ενίσχυση της κεφαλαιαγοράς συνδέεται άμεσα και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό στόχο για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, έναν στόχο που συζητούμε και στο επίπεδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του ECOFIN, και που προωθεί τη διασύνδεση των αγορών, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και την κινητοποίηση επενδύσεων προς την πραγματική οικονομία.

«Η Κυβέρνησή μας, με ξεκάθαρη πολιτική βούληση, εργάζεται με πράξεις για τη διασφάλιση ενός σταθερού, προβλέψιμου και φιλικού προς τις επενδύσεις περιβάλλοντος. Ενός περιβάλλοντος που στην ουσία προωθεί την ανάπτυξη και προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και τη μακροχρόνια βιωσιμότητα της κυπριακής οικονομίας, και δημιουργώντας νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.

Τόνισε ότι στόχος μας είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στη δημιουργία μιας ενιαίας αγοράς κεφαλαίων που θα επιτρέπει στις επιχειρήσεις μας να αντλούν πόρους με ευκολία και ασφάλεια από ολόκληρη την Ευρώπη.

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του είπε επίσης ότι στόχος είναι να προσελκύσουμε στην Κύπρο ποιοτικά κεφάλαια που θα επενδύσουν στην πραγματική οικονομία, στην καινοτομία και στις υποδομές μας, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, αλλά και για διεύρυνση της παραγωγικής βάσης της οικονομίας μας και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται τα επικείμενα ταξίδια του σε Ινδία και Καζακστάν.

Είπε παράλληλα ότι προετοιμάζεται το επόμενο ταξίδι σε τρεις πολιτείες στις ΗΠΑ, εντός του 2026, με στόχο την προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων, ειδικότερα στον τομέα της τεχνολογίας.

Ο Πρόεδρος εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου μπορεί να διαδραματίσει ακόμη πιο ουσιαστικό ρόλο στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας.

Σημαντική στρατηγική επιλογή η ιδιωτικοποίηση είπε ο ΥΠΟΙΚ

Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός στο δικό του χαιρετισμό είπε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 30 χρόνων λειτουργίας του ΧΑΚ η κυπριακή οικονομία αντιμετώπισε επιτυχώς σημαντικές προκλήσεις και αξιοποίησε ευκαιρίες μέσα από την ευελιξία και την προσαρμοστικότητά της για να προσθέσει ότι το Χρηματιστήριο, με τον δικό του ρόλο, στήριξε κάθε στάδιο αυτής της πορείας, συμβάλλοντας στη σταδιακή ωρίμανση και ανάπτυξη των αγορών κεφαλαίου στη χώρα μας.

Ο κ. Κεραυνός σημείωσε ότι είναι πιο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης των θεσμών της κεφαλαιαγοράς μας σημειώνοντας ότι η ιδιωτικοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά σημαντική στρατηγική επιλογή για την ενίσχυση της βιωσιμότητας και της εξωστρέφειας του θεσμού με στόχο να δημιουργήσουμε ένα Χρηματιστήριο πιο ευέλικτο, πιο ανταγωνιστικό, με δυνατότητα να αναπτύξει νέες υπηρεσίες, να προσελκύσει στρατηγικούς συνεργάτες και να ενσωματώσει βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται σε ώριμες ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο σε αυτή τη συγκυρία, όπου βρισκόμαστε σε προχωρημένη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ενοποίηση των Κεφαλαιαγορών και εμβάθυνση και ολοκλήρωση των αγορών, ώστε να μειωθεί ο κατακερματισμός και να διοχετευτούν κεφάλαια σε παραγωγικές επενδύσεις», σημείωσε.

Ο Υπουργός τόνισε ότι ένα ισχυρό και ανταγωνιστικό Χρηματιστήριο αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την οικονομική ανθεκτικότητα μιας μικρής και ανοικτής οικονομίας, όπως τη δική μας.

Το ΧΑΚ να καταστεί ένα πολύ ουσιαστικό εργαλείο ανάπτυξης και μοχλός της οικονομίας

Ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΧΑΚ Νίκος Τρυπάτσας στη δική του ομιλία ανέφερε ότι είναι επιβεβλημένο όπως το ΧΑΚ τεθεί σε σε νέα διάσταση με την αποκρατικοποίηση και την έλευση στρατηγικού επενδυτή και γίνει ένας αξιόπιστος σύμμαχος των επιχειρήσεων, προσφέροντας σε αυτές εργαλεία για την ανάπτυξη τους, με στόχο την εταιρική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Ο κ. Τρυπάτσας είπε ότι το ΧΑΚ πρέπει να επιτύχει την αύξηση της ρευστότητας στην αγορά, την προσέλκυση νέων εισαγωγών από αναπτυξιακούς βασικούς τομείς της οικονομίας (τουρισμός, μεγάλα έργα υποδομών, ιδιωτικά νοσοκομεία και πανεπιστήμια, νεοφυείς εταιρείες, χρηματιστηριακές – επενδυτικές εταιρείες CIFs, Funds, λοιπές μη εισηγμένες Τράπεζες και Ασφαλιστικές Εταιρείες, φαρμακευτικές, ναυτιλιακές, πλοιοδιαχείριση, αμυντικού εξοπλισμού, κ.α.).

Αναφέρθηκε ακόμη στην ανάγκη για εισαγωγή νέων Κρατικών και Εταιρικών Ομολόγων, Πράσινων Ομολόγων καθώς και Ομολόγων Ημικρατικών Οργανισμών, προσθέτοντας παράλληλα ότι το ΧΑΚ πρέπει να εμπλακεί ακόμη πιο ενεργά στο σημαντικό τομέα της ενέργειας και να διευρύνει την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών, συμμετέχοντας και σε έργα Ευρωπαϊκής εμβέλειας.

Αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα, ως ισχύει και διεθνώς, το ΧΑΚ να λαμβάνει διαρκώς επιχειρηματικής, κυβερνητικής και πολιτειακής στήριξης, νέα φορολογικά κίνητρα και κίνητρα για ενθάρρυνση επενδύσεων σε νέα Listings, IPOs, μεταξύ άλλων.

Το ΧΑΚ να καταστεί ένας ακόμη πιο σύγχρονος και ευέλικτος χρηματοοικονομικός οργανισμός

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ Μαρίνος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι οι τρεις δεκαετίες λειτουργίας του ΧΑΚ γράφτηκαν με δοκιμασίες, διδάγματα και αποφασιστική επανεκκίνηση, αντανακλώντας την ίδια την πορεία της Κύπρου και στα χρόνια που πέρασαν έδωσε στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αντλήσουν κεφάλαια, να εκσυγχρονιστούν, να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν και πρόσφερε παράλληλα στους επενδυτές ένα αξιόπιστο πλαίσιο συμμετοχής στην οικονομική πρόοδο της χώρας.

Ο κ. Χριστοδουλίδης είπε ότι το ΧΑΚ δοκιμάστηκε ιδιαίτερα κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2013, όπου η χώρα εισήλθε σε Μνημόνιο με όλες τις συνεπακόλουθες συνέπειες ενώ ακολούθησαν η υγειονομική κρίση του κορονοϊού, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή μας.

Στην ομιλία του αναφέρθηκε στις σημαντικές συνεργασίες και πρωτοβουλίες που ανέπτυξε το ΧΑΚ για τη βελτίωση των αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών του με σημαντικότατη την Κοινή Πλατφόρμα με το Χρηματιστήριο Αθηνών (σήμερα Euronext Athens), μια θεσμική συνεργασία που απέφερε οφέλη και στα δύο Χρηματιστήρια σε υποδομές, επενδύσεις και συναλλακτική δραστηριότητα.

Υπενθύμισε ότι το ΧΑΚ από τον περασμένο Οκτώβρη παρέχει υπηρεσίες χρηματικού διακανονισμού και φορέα κάλυψης προς τον Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου για την Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού και ότι συνήψε συνεργασία πρόσφατα και με το Χρηματιστήριο της Ινδίας.

Αναφέρθηκε και στις ουσιαστικές τομές στο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, ώστε το ΧΑΚ να εναρμονιστεί πλήρως με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και να εξυπηρετεί αποτελεσματικότερα εισηγμένες εταιρείες, επενδυτές και λοιπούς συμμετέχοντες στην αγορά.

Ο Πρόεδρος του ΧΑΚ τόνισε ότι το μέλλον του Χρηματιστηρίου εντάσσεται και στη στρατηγική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ενοποίηση των αγορών κεφαλαίου, η οποία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο των χρηματιστηριακών αγορών στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Αναφέρθηκε επίσης στο νέο περιβάλλον της ψηφιοποίησης, αυτοματοποίησης και των νέων μορφών χρηματοδότησης, διαβεβαιώνοντας ότι το όραμα είναι το ΧΑΚ να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, να ενισχύσει την ταχύτητα, την ασφάλεια και την προσβασιμότητα των συναλλαγών και να καταστεί ένας ακόμη πιο σύγχρονος και ευέλικτος χρηματοοικονομικός οργανισμός.

Για την αποκρατικοποίηση σημείωσε ότι κάτω από την ομπρέλα ενός αξιόπιστου στρατηγικού επενδυτή με διεθνή και περιφερειακή εμβέλεια, το ΧΑΚ θα μπορέσει να προσελκύσει περισσότερες εταιρείες από την Κύπρο αλλά και από το εξωτερικό, περισσότερους επενδυτές και να δημιουργήσει νέες στρατηγικές συνεργασίες, τοποθετώντας την Κύπρο στον χάρτη των περιφερειακών κεφαλαιαγορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ