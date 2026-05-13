Σκιές στην έρευνα για τη «Σάντη» - Ερωτήματα για τη διαδικασία

Η πορεία των ερευνών και οι εξελίξεις γύρω από την υπόθεση «Σάντη», αντί να ρίχνουν φως σε σχέση με όλες τις πτυχές, προκαλούν πολλά ερωτηματικά και οδηγούν περισσότερο προς μία σειρά από γκρίζα σημεία και σκοτάδι. Το γεγονός ότι την ίδια ημέρα που παραδόθηκε η έκθεση από την ανακριτική ομάδα στον αρχηγό Αστυνομίας και στη συνέχεια στον υπουργό Δικαιοσύνης καταγράφηκε ακόμη μια διαρροή, δημιουργεί εύλογα ερωτήματα τα οποία, κυρίως λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης και των προσώπων που κατονομάζονται, πρέπει να απαντηθούν και οι απαντήσεις να είναι πειστικές.

Το βασικότερο και πιο σημαντικό ερώτημα που κυριαρχεί, είναι γιατί από τη στιγμή που η έκθεση βασίζεται μόνο στα ευρήματα της έρευνας των ανακριτών (σ.σ. δεν αμφισβητείται το αποτέλεσμα της έρευνας αλλά η διαδικασία), και σε αυτήν όπως ελέγχθηκε επισήμως από την Αστυνομία ακόμη δεν συμπεριλήφθηκαν οι εκθέσεις της Europol και του FBI, διέρρευσε το περιεχόμενό της, προκαταβάλλοντας τα αποτελέσματα από τις δύο ξένες υπηρεσίες; Γιατί, δηλαδή, θεωρούν δεδομένο, ότι η κατάληξη των ανακριτών θα ταυτίζεται με τα ευρήματα από Europol και FBI; Εύλογες απορίες δημιουργούνται επίσης και από το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα ενημερωθεί, όπως δήλωσε ο κ. Φυτιρής για το περιεχόμενο και το συμπέρασμα της αστυνομικής έρευνας μόνο, και όχι για τις εκθέσεις των υπηρεσιών τη συνδρομή των οποίων ζήτησε ο ίδιος.

Για το θέμα της ενημέρωσης του Προέδρου της Δημοκρατίας, προκύπτει επίσης ένα άλλο εξίσου σημαντικό ερώτημα. Από πότε πρέπει να ενημερώνεται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για μια ποινική έρευνα που διεξάγεται από την Αστυνομία και είναι σε εξέλιξη; Σημειώνεται ότι η διαδικασία, προβλέπει ότι μετά την ολοκλήρωση της διερεύνησης μιας υπόθεσης από την Αστυνομία, ο φάκελος διαβιβάζεται στη Νομική Υπηρεσία η οποία είναι εκείνη, και μόνον εκείνη, που αποφασίζει για τα επόμενα βήματα, δηλαδή εάν θα ασκηθούν ή όχι ποινικές διώξεις.

Σε κάθε περίπτωση τα πιο πάνω ερωτήματα δεν διατυπώνονται διότι υπάρχει οποιαδήποτε πληροφόρηση για το αποτέλεσμα της έρευνας. Πρόκειται για ερωτήματα που απασχολούν έντονα την κοινή γνώμη, και αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, την ώρα που μεγάλη μερίδα της κοινής γνώμης εξακολουθεί να είναι πεπεισμένη, ότι καταβάλλεται μία προσπάθεια να «κουκουλωθεί» η όλη υπόθεση.

Υπάρχουν, ωστόσο, και άλλες πτυχές οι οποίες πρέπει να απαντηθούν. Όπως για παράδειγμα, εάν επιβεβαιωθεί ότι η «Σάντη» κατασκεύαζε όλα τα μηνύματα που αποτέλεσαν τη βάση της υπόθεσης, εξετάστηκε κατά πόσον όλες οι ενέργειες προέρχονταν από την ίδια και κατά πόσον υπήρχε και άλλο πρόσωπο που να «βοηθούσε» με ιδέες για δημιουργία των μηνυμάτων; Επίσης, μέσα από την επίμαχη ανάρτηση και του ισχυρισμούς του Δρουσιώτη, εξετάστηκαν σε βάθος όλες οι πτυχές της υπόθεσης όπως ήταν η αρχική δέσμευση, ή η έρευνα εστιάστηκε μόνο στην εξέταση της αυθεντικότητας των μηνυμάτων;

Λήξαν για την κυβέρνηση

Σε χθεσινό δημοσίευμα στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων, το οποίο επικαλείται δικές του πηγές, μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή για την υπόθεση «Σάντη», είναι πλέον εκτός συζήτησης. Προστίθεται επίσης ότι, το Υπουργικό Συμβούλιο αποσύρεται από οποιαδήποτε περαιτέρω εμπλοκή στην ανακριτική διαδικασία και ότι τα πορίσματα της Europol, αναμένονται άμεσα, ακόμη και εντός των επόμενων ημερών. Από το περιεχόμενο του δημοσιεύματος του ΚΥΠΕ, προκύπτει ότι για την κυβέρνηση το θέμα «Σάντη» θεωρείται λήξαν. Σε συνάρτηση και με τα πιο πάνω ερωτήματα, στη βάση ποιας πληροφόρησης η κυβέρνηση αποφασίζει ότι είναι εκτός συζήτησης το ενδεχόμενο διορισμού ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών; Πάντως το ΚΥΠΕ υποστηρίζει ότι, η ενημέρωση του υπουργού Δικαιοσύνης από τον αρχηγό της Αστυνομίας αναφορικά με την έκθεση των ανακριτών της ειδικής ομάδας για τη διερεύνηση της υπόθεσης «Σάντη», αφορούσε αποκλειστικά τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο πλαίσιο της ανάκρισης και όχι το περιεχόμενο ή τα ευρήματα της υπόθεσης. Προστίθεται τέλος ότι, αναφορικά με την ενημέρωση του κοινού για το θέμα, αυτό που αναφέρουν οι ίδιες πηγές είναι ότι θα γίνει με τρόπο που δεν θα επηρεάζει πιθανή δικαστική διαδικασία. Για το θέμα της διαδικασίας το Υπουργείο Δικαιοσύνης προσφέρθηκε να παραχωρήσει πρόσθετα εργαλεία για να συνδράμουν στις έρευνες, με την Αστυνομία να απαντά ότι διαθέτει όλα τα μέσα για ολοκλήρωση της διερεύνησης.

Συσκέψεις στη Νομική Υπηρεσία

Η υπόθεση «Σάντη» απασχόλησε χθες νέα σύσκεψη στη Νομική Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση της πορείας του ανακριτικού έργου, ενόψει της ολοκλήρωσης της έρευνας από την ανακριτική ομάδα. Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Νομική Υπηρεσία, δεν έκλεισε το κεφάλαιο διορισμού ποινικών ανακριτών και ότι μια τέτοια απόφαση θα ληφθεί μετά τη μελέτη του ολοκληρωμένου φακέλου που θα διαβιβαστεί στη Νομική Υπηρεσία.