Εντατικοποίηση της εκστρατείας από ΕΤΑΠ Πάφου για το Πάσχα

Η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του εγχώριου τουρισμού, προχωρεί από σήμερα σε εντατικοποίηση της παγκύπριας διαφημιστικής της εκστρατείας που είναι ήδη σε εξέλιξη για την πασχαλινή περίοδο, προβάλλοντας την Πάφο ως ιδανικό προορισμό για σύντομες αποδράσεις και ποιοτικές διακοπές.

Η εκστρατεία υλοποιείται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στο Facebook και το Instagram, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα από τις συντονισμένες ενέργειες των επαγγελματιών του τουρισμού της επαρχίας.

Στόχος είναι να ενισχυθεί το μήνυμα προς τους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου για επιλογή της Πάφου ως προορισμού εσωτερικού τουρισμού κατά την περίοδο του Πάσχα και να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή.

Με ελκυστικά πακέτα διακοπών για όλες τις κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων, πλούσιες γαστρονομικές εμπειρίες, δραστηριότητες για όλη την οικογένεια, υπηρεσίες ευεξίας και χαλάρωσης, σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, εντυπωσιακό φυσικό περιβάλλον και την ανοιξιάτικη ατμόσφαιρα της κυπριακής υπαίθρου, η Πάφος προσφέρεται για μια ολοκληρωμένη πασχαλινή εμπειρία.

Μέσα από την εκστρατεία αυτή, η ΕΤΑΠ Πάφου απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους κατοίκους της Κύπρου να επισκεφθούν την πόλη και την ύπαιθρο της Πάφου, τον Ακάμα, την Πόλη Χρυσοχούς και τα κρασοχώρια της περιοχής, και να απολαύσουν μοναδικές στιγμές ξεκούρασης, φιλοξενίας και αυθεντικότητας.

Ο προορισμός Πάφος υπόσχεται και φέτος υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας και καλωσορίζει το κοινό από όλη την Κύπρο για ένα ιδιαίτερο και αξέχαστο Πάσχα.