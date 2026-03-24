Δυσαρέσκεια για αναπομπή νόμου περί οχημάτων εκφράζουν ΠΑΣΥΔΥ, ΣΕΚ, ΕΚΥΣΥ

Δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι «μετά από πιέσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προτίθεται να αναπέμψει τον πιο πάνω νόμο, που ψηφίστηκε σχεδόν ομόφωνα (με μία μόνο αρνητική ψήφο) και ο οποίος ήταν προϊόν μιας εντατικής προσπάθειας της Βουλής που κράτησε τρία ολόκληρα χρόνια» εκφράζει ο Κλάδος Συνταξιούχων ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. σε ανακοίνωση την οποία προσυπογράφουν και οι συνταξιούχοι της ΣΕΚ και της ΕΚΥΣΥ.

Απευθύνουν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, έκκληση προς όλους τους βουλευτές που ψήφισαν το νόμο «να μην υποκύψουν στις πιέσεις του κεφαλαίου, να προστατεύσουν τα συμφέροντα του λαού και να μην επιτρέψουν την τροποποίηση του νόμου».

Με την αναπομπή του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «θα ζητά όπως απαλειφθεί η πρόνοια για τη γραπτή δικαιολόγηση της άρνησης των ασφαλιστικών εταιρειών να ασφαλίζουν άτομα για πρώτη φορά για την ευθύνη έναντι τρίτου».

Καταληκτικά οι συντεχνίες διερωτούνται εφόσον η ασφάλιση για την ευθύνη έναντι τρίτου είναι υποχρεωτική δια νόμου, και εφόσον οι ασφαλιστικές εταιρείες θα έχουν το δικαίωμα να αρνούνται να ασφαλίσουν κάποιους, «τότε τι θα γίνει; Οι επηρεαζόμενοι είτε θα μένουν απομονωμένοι, ελλείψει και των κατάλληλων συγκοινωνιών στην Κύπρο, ή θα αναγκάζονται να οδηγούν παράνομα χωρίς να έχουν ασφάλεια».

Πηγή: ΚΥΠΕ