Επιστολή του Προέδρου της ΟΣΙΚΑ προς τον ΠτΔ για τα μέτρα στήριξης των κέντρων αναψυχής

Επιστολή απέστειλε ο Νεόφυτος Θρασύβουλου, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας με θέμα τα μέτρα στήριξης προς τα κέντρα αναψυχής.

Στην επιστολή του, εξέφρασε, με σεβασμό προς τον θεσμό που εκπροσωπεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες της Πολιτείας για στήριξη του τουριστικού τομέα, τον έντονο προβληματισμό και την απογοήτευση των μελών της Ομοσπονδίας αναφορικά με την πρόσφατη εξαγγελία μέτρων στήριξης.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή, από τα μέτρα αυτά απουσιάζει πλήρως η αναφορά και η στήριξη προς τα κέντρα αναψυχής, έναν κλάδο που αποτελεί βασικό πυλώνα της τουριστικής εμπειρίας της Κύπρου.

Τονίζεται επίσης ότι τα κέντρα αναψυχής δεν λειτουργούν αποκομμένα από τα τουριστικά καταλύματα, αλλά αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της συνολικής φιλοξενίας που προσφέρει η χώρα στους επισκέπτες της. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο τομέας έχει υποστεί σημαντικές απώλειες και συνεχίζει να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις, είτε λόγω αυξημένου λειτουργικού κόστους είτε λόγω μεταβολών στη ζήτηση. Η μη συμπερίληψη του κλάδου στα μέτρα στήριξης, σύμφωνα με την επιστολή, δημιουργεί συνθήκες άνισης μεταχείρισης και θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα πολλών επιχειρήσεων.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), η οποία είναι μέλος της ΟΕΒ και στην οποία συμμετέχουν οι Σύνδεσμοι Κέντρων Αναψυχής Πάφου, Αμμοχώστου, Αγίας Νάπας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πόλης Χρυσοχούς, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να επανεξετάσει την απόφαση και να προχωρήσει άμεσα σε συμπληρωματικά μέτρα που να περιλαμβάνουν και τον συγκεκριμένο κλάδο.

Υπογραμμίζεται ότι η στήριξη θα πρέπει να είναι ολιστική, ώστε να διασφαλιστεί η συνολική ενίσχυση της τουριστικής βιομηχανίας της Κύπρου. Τέλος, εκφράζεται η ετοιμότητα της Ομοσπονδίας για διάλογο και συνεργασία με στόχο την εξεύρεση δίκαιων και αποτελεσματικών λύσεων.