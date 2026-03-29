Προκήρυξη 12ου Πανελλήνιου Λογοτεχνικού Διαγωνισμού «Χριστόδουλος και Μαρία Πετρίδη»

Το Πετρίδειο Ίδρυμα, σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη, προκηρύσσει τον 12ο Πανελλήνιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό για το έτος 2026. Σύμφωνα με ανακοίνωση, οι θεματικές κατηγορίες είναι Α. Μυθιστόρημα, Β. Διήγημα, Γ. Παιδική Λογοτεχνία, Δ. Θεατρικό Τα βραβεία που θα απονεμηθούν, είναι στο Μυθιστόρημα για το οποίο θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Στο Α’ Βραβείο θα δοθεί το ποσό των 500 ευρώ. Στην κατηγορία Διήγημα θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι. Στο Α’ Βραβείο θα δοθεί το ποσό των 200 ευρώ. Στην κατηγορία Παιδική Λογοτεχνία θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι. Στο πρώτο βραβείο θα δοθεί το ποσό των 300 ευρώ. Στο Θεατρικό Έργο θα δοθούν τρία βραβεία (1ο, 2ο, 3ο) και τρεις έπαινοι.

Στο πρώτο βραβείο θα απονεμηθεί το ποσό των 400 ευρώ. Τα πνευματικά δικαιώματα όλων των βραβευθέντων έργων παραμένουν στους συγγραφείς. Το Πετρίδειο Ίδρυμα διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα εκμετάλλευσης των έργων για τα επόμενα δυο χρόνια. Σε περίπτωση που κάποιο από τα έργα παρουσιαστεί σε οποιαδήποτε θεατρική σκηνή ο συγγραφέας δικαιούται ποσοστό 10% επί των καθαρών εισπράξεων. Σε όλους τους επιτυχόντες θα απονεμηθεί τιμητικό δίπλωμα.

Το Πετρίδειο Ίδρυμα αναφέρει ακόμη πως στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν Κύπριοι και Ελλαδίτες συγγραφείς, 18 χρονών και άνω, οι οποίοι διαμένουν στην Κύπρο, την Ελλάδα ή το εξωτερικό. Τα έργα πρέπει απαραίτητα να είναι στην ελληνική γλώσσα. Το περιεχόμενο των έργων, πρέπει να διακρίνεται για τη λογοτεχνική του ποιότητα. Ο/Η δημιουργός εγγυάται το πρωτότυπο του έργου του/της και αναλαμβάνει κάθε ευθύνη έναντι τρίτων απαιτητών η εγκαλούντων ως προς την πρωτοτυπία του έργου.

Το μυθιστόρημα θα πρέπει είναι μέχρι 100 σελίδες, το παραμύθι μέχρι 7 σελίδες, το διήγημα μέχρι 6 σελίδες και το θεατρικό έργο μέχρι 50 σελίδες και μέχρι έξη πρόσωπα. Τα έργα πρέπει να αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση :petridiologocomp@gmail.com Όλες οι συμμετοχές πρέπει να συνοδεύονται από, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο, καθώς επίσης και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους του Διαγωνισμού που περιλαμβάνονται στην παρούσα προκήρυξη.

Το όριο συμμετοχής του κάθε διαγωνιζομένου είναι μία συμμετοχή ανά θεματική κατηγορία. Τα κείμενα θα ελέγχονται εφόσον αποστέλλονται σε μορφή: Word, Α4, 12αρι Arial. Τα έργα που θα πάρουν μέρος στο διαγωνισμό δεν θα πρέπει να έχουν εκδοθεί σε έντυπη ή e-book μορφή, ή σε blog. Μέχρι τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων τα έργα που στέλνονται στον διαγωνισμό δεν μπορούν να εκδοθούν ή δημοσιευτούν τυπωμένα ή ηλεκτρονικά. Μετά το πέρας του διαγωνισμού απελευθερώνονται. Η αξιολόγηση των έργων θα γίνει από Κριτική Επιτροπή.

Η Επιτροπή δικαιούται : (α) Να απονείμει βραβείο (β) Να μην απονείμει βραβείο. Η απόφαση της Επιτροπής η οποία θα είναι αιτιολογημένη μέσω σκεπτικού, είναι τελεσίδικη και οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα την κρίση της. Τελευταία ημερομηνία υποβολής έργων ορίζεται η 30η Ιουνίου 2026.

Συμμετοχές οι οποίες δεν πληρούν τους πιο πάνω όρους, δεν θα ληφθούν υπόψη. Οι βραβευθέντες με Α’ Βραβείο δεν θα μπορούν για τους επόμενους δυο διαγωνισμούς να συμμετάσχουν στην ίδια κατηγορία. Κατά την απονομή οι βραβευθέντες με Α’ Βραβείο θα πρέπει να τιμήσουν με την παρουσία τους, τους διοργανωτές.

Σε αντίθετη περίπτωση τα βραβεία δεν θα αποσταλούν. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής εξαιρούνται του διαγωνισμού.

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν τον Δεκέμβριο 2026 στην σελίδα των Εκδόσεων Ζωή και Τέχνη και στην σελίδα του Περιοδικού Ζωή και Τέχνη στις διευθύνσεις lifeandartpublications.blogspot.com και lifeandartmagazine.blogspot.com αντίστοιχα, όπως και στις σελίδες Εκδόσεις Ζωή και Τέχνη και Περιοδικό Ζωή και Τέχνη στο facebook.