Το Ιράν κατέστρεψε αμερικανικό αεροσκάφος Awacs 300 εκατ. δολ. στη Σαουδική Αραβία (βίντεο)

Ιρανικός πύραυλος που έπληξε βάση στη Σαουδική Αραβία προκάλεσε ζημιές σε αρκετά στρατιωτικά αεροσκάφη και κατέστρεψε ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου E-3 Sentry. Πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη απώλεια αυτού του είδους για τις ΗΠΑ.

Το αεροσκάφος, αξίας περίπου 300 εκατ. δολαρίων, επλήγη τις τελευταίες ημέρες σε επίθεση του Ιράν κατά της αεροπορικής βάσης Πρίγκιπας Σουλτάνος, σύμφωνα με πρόσωπο που έχει γνώση του θέματος και επικαλείται το πρακτορείο Bloomberg.

Το αεροσκάφος AWACS, το οποίο φέρει περιστρεφόμενο δίσκο ραντάρ πάνω από την άτρακτό του, χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό μακρινών απειλών και την καθοδήγηση άλλων μαχητικών αεροσκαφών. Παρέχει σημαντικό επιχειρησιακό πλεονέκτημα και, παρότι οι ΗΠΑ διαθέτουν περισσότερα από 60 και μπορούν να αναπληρώσουν την απώλεια, η καταστροφή ενός τέτοιου αεροσκάφους είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα.

«Πρόκειται για σημαντικό θέμα», δήλωσε ο Πίτερ Λέιτον, πρώην αξιωματικός της Βασιλικής Αεροπορίας της Αυστραλίας και επισκέπτης ερευνητής στο Griffith Asia Institute. «Αναδεικνύει ότι τα μεγάλα αεροσκάφη είναι ευάλωτα όταν βρίσκονται στο έδαφος και χρειάζονται ενεργή άμυνα. Αυτό είναι δύσκολο να εξασφαλίζεται συνεχώς· κάποιες φορές αποτυγχάνει».

— Sputnik India (@Sputnik_India) March 29, 2026

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του Bloomberg να σχολιάσει την απώλεια του αεροσκάφους.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν χάσει μέχρι στιγμής κανένα επανδρωμένο αεροσκάφος από εχθρικά πυρά στον αέρα κατά τη διάρκεια της εκστρατείας κατά του Ιράν. Ωστόσο, έχουν καταρριφθεί περισσότερα από δώδεκα επιθετικά drones MQ-9 Reaper, γεγονός που καταδεικνύει ότι ο εναέριος χώρος πάνω από τη χώρα παραμένει επικίνδυνος.

Αμερικανικά βομβαρδιστικά, μεταξύ των οποίων B-52 και B-1B, συνεχίζουν να χρησιμοποιούν πυραύλους κρουζ μεγάλου βεληνεκούς για να πλήττουν στόχους στο Ιράν από ασφαλή απόσταση.

Προηγούμενο ιρανικό πλήγμα είχε προκαλέσει ζημιές σε αρκετά KC-135 που βρίσκονταν στο έδαφος σε αεροπορική βάση.

Πηγή: skai.gr