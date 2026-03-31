Η Ε.Π.Ε.Π μοίρασε Πασχαλινά δώρα και ευχές στο Δημοτικό Κουκλιών

Η Επιτροπή Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού (Ε.Π.Ε.Π.), στο πλαίσιο των δράσεων και της διαρκούς προσφοράς της προς την παιδική κοινότητα, και με αφορμή τις Άγιες Ημέρες του Πάσχα, επισκέφθηκε σήμερα, 31 Μαρτίου 2026, το Δημοτικό Σχολείο Κουκλιών στην Πάφο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, προσφέρθηκαν πασχαλινά δώρα σε όλα τα παιδιά, με σκοπό να μεταφερθεί το μήνυμα της αγάπης, της προσφοράς και της αλληλεγγύης.

Τα μέλη της Επιτροπής αντάλλαξαν θερμές ευχές με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, ευχόμενοι σε όλους Καλό Πάσχα, με υγεία, χαρά, ελπίδα και φως στις καρδιές τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Προστασίας και Ευημερίας του Παιδιού Πάφου εύχεται σε όλο τον κόσμο η Ανάσταση του Κυρίου να φέρει δύναμη, αισιοδοξία και αναγέννηση, γεμίζοντας κάθε οικογένεια με αγάπη, γαλήνη.