Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Ο Τραμπ θέλει να αφιερώσει «μερικές μέρες» πριν αποφασίσει

Τπ μνημόνιο κατανόησης παρατείνει την εκεχειρία γι άλλες 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία διαπραγματευτές των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία επί ενός Μνημονίου Κατανόησης, το οποίο θα παρατείνει την ισχύουσα εκεχειρία κατά 60 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο οι δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Ωστόσο, σε δήλωση που αποδίδεται σε αμερικανικές πηγές, σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων, διευκρινίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πρέπει ακόμη να εγκρίνει και να υπογράψει το Μνημόνιο.

Αμερικανός αξιωματούχος, σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios που επιβεβαιώθηκε από τον Λευκό Οίκο, φέρεται να δήλωσε ότι ο Τραμπ θέλει να αφιερώσει «μερικές ημέρες» για να το εξετάσει πριν λάβει την τελική του απόφαση.

Πηγή: skai.gr

