Ελβετία: Τρομοκρατική ενέργεια η επίθεση με μαχαίρι - Τουρκικής καταγωγής ο δράστης

Τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίστηκε από την αστυνομία η επίθεση με μαχαίρι σε σιδηροδρομικό σταθμό στην Ελβετία, που άφησε τρεις ανθρώπους τραυματισμένους, σήμερα Πέμπτη.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τον 31χρονο δράστη, με διπλή υπηκοότητα Ελβετίας και Τουρκίας, από το Βίντερτουρ, πόλη βόρεια της Ζυρίχης.

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση σημειώθηκε περίπου στις 06:30 GMT.

Ο Μάριο Φερ, υπεύθυνος ασφαλείας του καντονιού της Ζυρίχης, χαρακτήρισε την επίθεση «μια άθλια τρομοκρατική πράξη, η οποία αντιμετωπίστηκε πολύ καλά από την αστυνομία, που κατάφερε να αποτρέψει κάτι ακόμη χειρότερο».

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Φερ επαίνεσε μια δασκάλα που στάθηκε μπροστά από τους μαθητές της για να τους προστατεύσει πριν συλληφθεί ο δράστης.

«Υπήρξαν πολλοί γενναίοι άνθρωποι», δήλωσε ο Φερ, αναφέροντας ιδιαίτερα τη δασκάλα που «ενήργησε υποδειγματικά».

