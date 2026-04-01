Υπό πενθήμερη κράτηση τέσσερα πρόσωπα για υπόθεση διάρρηξης και κλοπής

Διατάγματα κράτησης πέντε ημερών εξέδωσε το ΕΔΠ εναντίον τεσσάρων προσώπων, ηλικίας 16, 24, 25 και 30 ετών, που συνελήφθηκε χθες από μέλη του ΤΑΕ Πάφου, προς διευκόλυνση των ανακρίσεων σε σχέση με διερευνώμενες υποθέσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στα αδικήματα της συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος/πλημμελήματος, διάρρηξης, παράνομης εισόδου και κλοπής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο πλαίσιο διερευνώμενης υπόθεσης διάρρηξης και κλοπής από κατοικία, η οποία καταγγέλθηκε στις 29 Μαρτίου 2026 στο ΤΑΕ Πάφου, μέλη του ΤΑΕ Πάφου, διενήργησαν χθες έρευνα σε οικία στην Πάφο, στη βάση δικαστικού εντάλματος.

Στην συγκεκριμένη οικία βρίσκονταν τέσσερα πρόσωπα, ηλικίας 16, 24, 25 και 30 ετών. Στην κατοχή του 25χρονου, εντοπίστηκε κρυσταλλική ουσία ομοιάζουσα με μεθαμφεταμίνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, καθώς επίσης διαρρηκτικά εργαλεία και άλλα αντικείμενα, για τα οποία δεν έδωσε επαρκείς εξηγήσεις ως προς το νόμιμο της κατοχής τους, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για αυτόφωρα αδικήματα.

Σε έρευνα που ακολούθησε εντός της οικίας, εντοπίστηκε μεγάλος αριθμός οικιακών συσκευών (φωτιστικά, εστία κουζίνας, αποσμητήρας, τηλεόραση, βιντεοκάμερα κ.α.), για τα οποία τα πιο πάνω πρόσωπα δεν έδωσαν επαρκείς εξηγήσεις και συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης κατοχής περιουσίας.

Όπως αναφέρει η Αστυνομία, κάποια από τα αντικείμενα που εντοπίστηκαν, διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για περιουσία που κλάπηκε από ανεγειρόμενη πολυκατοικία μεταξύ 28-30/03/2026 και από οικία στις 29/03/2026, στην Πάφο.

Τα τέσσερα πιο πάνω πρόσωπα, επανασυνελήφθησαν δυνάμει δικαστικών ενταλμάτων σύλληψης και οδηγήθηκαν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα προσωποκράτησής τους για περίοδο πέντε ημερών.

Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.