Χριστοδουλίδης για καταγγελίες Δρουσιώτη: Δεν υποβαθμίζω τους ισχυρισμούς - Θα ενημερωθεί το Υπουργικό όταν καταθέσει τα στοιχεία στην Αστυνομία

Με ιδιαίτερη σοβαρότητα προσεγγίζει η κυβέρνηση τις καταγγελίες του δημοσιογράφου Μακάριου Δρουσιώτη, σύμφωνα με δηλώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, στο πλαίσιο μηνύματος που εξήγγειλε για την επέτειο της 1ης Απριλίου.

Είπε ότι δεν υποβαθμίζει ούτε υποτιμά όσα έχουν λεχθεί και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο.

Κληθείς να σχολιάσει τις καταγγελίες και ερωτηθείς πώς απαντά στην πρόταση για διορισμό ανεξάρτητου ανακριτή, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ήδη, με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας και σε συνεννόηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, έχει κληθεί ο κ. Δρουσιώτης στην αστυνομία, ενώ πρόσθεσε ότι, στη βάση των στοιχείων που θα καταθέσει, θα ενημερωθούν ο Υπουργός Δικαιοσύνης και το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να ληφθούν αποφάσεις εάν προκύψει ανάγκη.

Όπως ανέφερε, ήδη με οδηγίες του Αρχηγού Αστυνομίας και σε συνεννόηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο κ. Δρουσιώτης έχει κληθεί στην Αστυνομία, ενώ είπε πως αντιλαμβάνεται από την ανακοίνωση της Αστυνομίας ότι θα προσέλθει μαζί με τη δικηγόρο του.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξήγησε ότι, στη βάση των στοιχείων που θα δώσει ο κ. Δρουσιώτης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα ενημερωθεί αρμοδίως από τον Αρχηγό Αστυνομίας, στη συνέχεια θα ενημερωθεί το Υπουργικό Συμβούλιο και, εφόσον προκύψει ανάγκη για αποφάσεις από πλευράς κυβέρνησης, αυτές θα ληφθούν.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχει ήδη γίνει σχετική προεργασία, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση δεν ανέμενε δημόσιες εκκλήσεις για να κινηθεί.

Σε σχέση με το κατά πόσον τον ανησυχούν οι σοβαρές καταγγελίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πρόεδρος απάντησε ότι «σίγουρα» τον ανησυχούν, τόσο υπό την ιδιότητά του ως Προέδρου της Δημοκρατίας όσο και ως θεματοφύλακα του Συντάγματος.

Όπως είπε, η ανησυχία του σχετίζεται και με τις συνέπειες που τέτοια φαινόμενα μπορεί να έχουν για το μέλλον της δημοκρατίας στη χώρα και ευρύτερα στον ευρωπαϊκό χώρο, επισημαίνοντας ότι ανάλογα φαινόμενα σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη έχουν ήδη οδηγήσει σε αρνητικές εξελίξεις.

Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι το κράτος λειτουργεί με θεσμοθετημένες διαδικασίες και όχι «σε αναρχία», προσθέτοντας ότι υπάρχουν νόμοι, διαδικασίες και ξεκάθαρη πολιτική βούληση από πλευράς κυβέρνησης.

Ο Πρόεδρος επανέλαβε ότι, εάν από τους ισχυρισμούς και τις καταγγελίες του κ. Δρουσιώτη προκύψει ανάγκη για περαιτέρω μέτρα, τότε η κυβέρνηση είναι έτοιμη να λάβει τις αποφάσεις που απαιτούνται.