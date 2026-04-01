Υπόθεση Δρουσιώτη: Πήρε παράταση ο Παπαδάκης - Τι αποφάσισε η Εκτελεστική Γραμματεία του ΑΛΜΑ

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο αναφέρει ότι η Εκτελεστική Γραμματεία, η οποία συνήλθε χθες 31 Μαρτίου, εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με τις φερόμενες φιλικές σχέσεις του υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές Δημήτρη Παπαδάκη με πρόσωπο, το οποίο, σημειώνει, καταγγέλλεται από τον δημοσιογράφο Μακάριο Δρουσιώτη ότι εμπλέκεται σε σοβαρές πράξεις διαφθοράς, διαπλοκής και σε σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα.

Το Κίνημα επαναβεβαιώνει στην ανακοίνωση του, τη θέση που είχε διατυπώσει και στην προηγούμενη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για ζητήματα «εξόχως σοβαρά» και «συγκλονιστικά», τα οποία, όπως υπογραμμίζει, θα πρέπει να διερευνηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, από ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές, ενώ αναφέρει ότι η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε να επανεξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρία της.

Αυτούσια η ανακοίνωση

Σοβαρές καταγγελίες διαφθοράς υπό εξέταση - Τοποθέτηση Εκτελεστικής Γραμματείας σε σχέση με τον κ. Δημήτρη Παπαδάκη.

Χθες 31 Μαρτίου 2026, η Εκτελεστική Γραμματεία συνήλθε και εξέτασε το ζήτημα που προέκυψε αναφορικά με τις φερόμενες φιλικές σχέσεις του υποψήφιου στις βουλευτικές εκλογές Δημήτρη Παπαδάκη με πρόσωπο που καταγγέλλεται από τον δημοσιογράφο κ. Μακάριο Δρουσιώτη να εμπλέκεται σε σοβαρές πράξεις διαφθοράς και διαπλοκής και σε σοβαρά αδικήματα του κοινού ποινικού κώδικα.

Σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση των καταγγελλόμενων αδικημάτων διαφθοράς, η Εκτελεστική Γραμματεία επαναβεβαίωσε τη θέση που διατυπώθηκε στη χθεσινή ανακοίνωσή της. Συγκεκριμένα, υπογραμμίζεται ότι τα ζητήματα που εγείρονται είναι εξόχως σοβαρά - για την ακρίβεια, συγκλονιστικά - και θα πρέπει να διερευνηθούν από την Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς και, εφόσον κριθεί αναγκαίο, ανεξάρτητους ποινικούς ανακριτές. Οτιδήποτε λιγότερο δεν ικανοποιεί την απαίτηση των πολιτών για λογοδοσία, διαφάνεια και κάθαρση. Η χώρα έχει, επειγόντως, ανάγκη από καθαρό αέρα, όχι τη δυσωδία της θεσμικής σήψης. Η παρατήρηση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σήμερα, την 1η Απριλίου, την επέτειο του μεγαλειώδους αγώνα της ΕΟΚΑ. Οι αγωνιστές μας αγωνίστηκαν, με τα λόγια του Κυριάκου Μάτση, για μια πατρίδα με «αέρα δροσιάς, ομορφιάς, λεβεντοσύνης», όχι για μια χώρα «πνίχτη», βουτηγμένη στο βούρκο της διαφθοράς. Η σοβαρή και θεσμική αντιμετώπιση καταγγελιών διαφθοράς είναι έργο όλων μας, πρωτίστως, δε, των Αρχών.

Αναφορικά με την υπόθεσή του, ο υποψήφιος βουλευτής κ. Παπαδάκης ενημέρωσε την Εκτελεστική Γραμματεία για σειρά ενεργειών που έχει αναλάβει συναφώς:

· Πρώτον, την κατηγορηματική διάψευση για την αυθεντικότητα των μηνυμάτων που τον αφορούν. Ο κ. Παπαδάκης επιμένει ότι τα μηνύματα που δημοσίευσε ο κ. Δρουσιώτης είναι κατασκευασμένα.

· Δεύτερον, την πρόσκληση προς τον κ. Δρουσιώτη όπως παραδώσει στην Αστυνομία το σύνολο των σχετικών τεκμηρίων που βρίσκονται στην κατοχή του.

· Τρίτον, την επίσημη υποβολή καταγγελίας στην Αστυνομία εναντίον του κ. Δρουσιώτη σε σχέση με το ποινικό αδίκημα της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων.

· Τέταρτον, την επικοινωνία του με ανεξάρτητο δικανικό πραγματογνώμονα προκειμένου να ερευνηθεί το κινητό του τηλέφωνο και το πόρισμά του δοθεί

στην Αστυνομία (παράλληλα, κάλεσε τον κ. Δρουσιώτη να ορίσει και αυτός δικανικό εμπειρογνώμονα με τους ίδιους όρους εντολής).

Η Εκτελεστική Γραμματεία επαναβεβαίωσε τη θεμελιώδη αρχή του Κινήματος ότι οι υποψήφιοί του δεν πρέπει να περιβάλλονται από σκιές - οφείλουν να ανταποκρίνονται και να φαίνεται ότι ανταποκρίνονται στα υψηλά κριτήρια ακεραιότητας που το Κίνημα έχει θέσει κατά την επιλογή τους. Θεωρεί, επίσης, ότι, στο κράτος δικαίου, οποιαδήποτε αναφορά για επίμεμπτη συμπεριφορά έναντι οποιουδήποτε πρέπει να ερευνάται και η βασιμότητά της να τεκμαίρεται.

Υπό το φως των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη: πρώτον, τις, μέχρι στιγμής, ανωτέρω ενέργειες του κ. Παπαδάκη∙ δεύτερον, αναμένοντας τις ενέργειες των άλλων μερών (Αστυνομία, Μ. Δρουσιώτης, δικανικός εμπειρογνώμων), τις επόμενες ημέρες, σε όσα ζήτησε ο κ. Παπαδάκης∙ και, τρίτον, τις ραγδαίες εξελίξεις που έχουν δρομολογήσει οι καταγγελίες Δρουσιώτη, η Εκτελεστική Γραμματεία αποφάσισε όπως επανεξετάσει το θέμα σε επόμενη συνεδρία της.

Λευκωσία, 1η Απριλίου 2026