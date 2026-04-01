Νέα παρέμβαση Μακάριου Δρουσιώτη: «Θα εκπλαγούν από τα στοιχεία - Θα συνεργαστώ με όποια αρχή αναλάβει την έρευνα»

Έτοιμος να συνεργαστεί με όποια αρχή αναλάβει την έρευνα, δήλωσε πως είναι ο ερευνητής δημοσιογράφος και υποψήφιος στις Βουλευτικές Εκλογές 2026 με το Volt Cyprus, μετά τις καταγγελίες που έκανε ο ίδιος από τους προσωπικούς του λογαριασμούς.

Ανέφερε πως «θα εκπλαγούν από τα στοιχεία», ενώ εξέφρασε και τις επιφυλάξεις του, ως προς το ενδεχόμενο ανεξάρτητης έρευνας.

Πρόσθεσε ότι αναμένει την αντίδραση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Τα όσα αναφέρονται στο εκτενέστατο άρθρο του, προκαλούν από τη μια σοκ για τα πρόσωπα που εμπλέκει και τα όσα τους καταλογίζει, και από την άλλη έντονη αντίδραση, διάψευση και πρόθεση λήψης νομικών μέτρων εναντίον του από τους επηρεαζόμενους.

Όλα τα πρόσωπα στα οποία αναφέρεται χαρακτηρίζουν αναληθές το περιεχόμενο του άρθρου, με τον δημοσιογράφο να επιμένει, ότι διαθέτει στοιχεία, τα οποία επιβεβαιώνουν τις αναφορές του.

Αυτούσια ανάρτηση του:

