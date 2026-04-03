Επί τάπητος οι ελλείψεις εργατικού δυναμικού στην κατασκευαστική βιομηχανία

Τη σημασία διαμόρφωσης ενός σαφούς και λειτουργικού πλαισίου για την προσέλκυση εργατικού δυναμικού από τρίτες χώρες, το οποίο θα διασφαλίζει τη νόμιμη απασχόληση, ίσους όρους εργασίας και την αποτροπή φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού, επεσήμανε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδία Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, Στέλιος Γαβριήλ, στη συζήτηση με θέμα «Η κατασκευαστική βιομηχανία μπροστά στην έλλειψη εργατικού δυναμικού».

Η συζήτηση που διοργάνωσε η ΟΣΕΟΚ, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 2 Απριλίου, παρουσία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνου Μουσιούττα και του Υφυπουργού Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλα Ιωαννίδη. Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, Άντης Αποστόλου, ο Διευθυντής του Τμήματος Εργασίας, Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και ο Ανώτερος Λειτουργός του Τμήματος Εργασίας, Αλέξης Αλέκου, καθώς και επαγγελματίες του κατασκευαστικού κλάδου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΣΕΟΚ, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, αναδείχθηκαν οι σημαντικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος στην υλοποίηση ιδιωτικών και δημόσιων έργων, λόγω της υποστελέχωσης και της έλλειψης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να θέσουν ενώπιον των αρμόδιων αρχών ζητήματα που αφορούν τις διαδικασίες εργοδότησης εργαζομένων από τρίτες χώρες και να καταθέσουν συγκεκριμένες εισηγήσεις.

Σε χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ υπογράμμισε την ανάγκη για μια συνολική και ισορροπημένη προσέγγιση. «Η προσέλκυση εργαζομένων από τρίτες χώρες, ώστε να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες της αγοράς και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υλοποίηση των έργων, πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα», ανέφερε. Παράλληλα, σημείωσε τη σημασία αξιοποίησης των αιτητών ασύλου, μέσα από ένα ρυθμισμένο πλαίσιο απασχόλησης στον κατασκευαστικό τομέα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και με πλήρη συμμόρφωση προς τη νομοθεσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων τόνισε την καλή συνεργασία του Υπουργείου με την ΟΣΕΟΚ, επισημαίνοντας ότι μέσα από συνεχή διάλογο μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι προκλήσεις του κλάδου. Από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, υπογράμμισε ότι το Υφυπουργείο εργάζεται ώστε η μετανάστευση να γίνεται προς ενίσχυση των παραγωγικών τομέων της οικονομίας, πάντα στο πλαίσιο της νομοθεσίας.

Τόσο από πλευράς του Υπουργείου Εργασίας όσο και του Υφυπουργείου Μετανάστευσης έγινε αναφορά στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση του προβλήματος, ενώ κατατέθηκαν και εισηγήσεις για επιπρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα από διαβούλευση με τους φορείς του κλάδου, αναφέρει η ΟΣΕΟΚ.

Κλείνοντας, ο Πρόεδρος της ΟΣΕΟΚ επεσήμανε ότι η συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων θα συνεχιστεί, τονίζοντας ότι «μόνο μέσα από ουσιαστικό διάλογο και συντονισμό μπορούν να διαμορφωθούν βιώσιμες και αποτελεσματικές λύσεις για το μέλλον της κατασκευαστικής βιομηχανίας».

Πηγή: ΚΥΠΕ