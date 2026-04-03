Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Παιδεία

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε τη συνάντηση του WP3 του έργου SUNRISE

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Header Image

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) φιλοξένησε τη Συνάντηση Ολομέλειας του WP3 του έργου SUNRISE από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων από ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

Ως συν-επικεφαλής του WP3, το EUC συνέβαλε ενεργά στον συντονισμό των συζητήσεων, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, την απασχολησιμότητα και τις περιφερειακές ανάγκες.

Μέσα από διαδραστικές συνεδρίες, ολομέλειες και δραστηριότητες δικτύωσης, οι εταίροι συμμετείχαν σε ουσιαστικό διάλογο, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και εντόπισαν νέες ευκαιρίες για κοινές δράσεις.

Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την Κύπρο και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Το έργο SUNRISE, με σύνθημα «Empowering Regions, Inspiring Europe», προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση των περιφερειών και της ευρωπαϊκής προοπτικής στην ανώτατη εκπαίδευση.

Tags

EUC

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα