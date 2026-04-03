Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε τη συνάντηση του WP3 του έργου SUNRISE

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (EUC) φιλοξένησε τη Συνάντηση Ολομέλειας του WP3 του έργου SUNRISE από τις 30 Μαρτίου έως την 1η Απριλίου 2026, με τη συμμετοχή 30 εκπροσώπων από ευρωπαϊκά συνεργαζόμενα πανεπιστήμια.

Ως συν-επικεφαλής του WP3, το EUC συνέβαλε ενεργά στον συντονισμό των συζητήσεων, οι οποίες επικεντρώθηκαν στην κινητικότητα, τη συνεργασία μεταξύ ιδρυμάτων, την απασχολησιμότητα και τις περιφερειακές ανάγκες.

Μέσα από διαδραστικές συνεδρίες, ολομέλειες και δραστηριότητες δικτύωσης, οι εταίροι συμμετείχαν σε ουσιαστικό διάλογο, αντάλλαξαν καλές πρακτικές και εντόπισαν νέες ευκαιρίες για κοινές δράσεις.

Η τελευταία ημέρα περιλάμβανε κοινωνικό και πολιτιστικό πρόγραμμα, δίνοντας την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν την Κύπρο και να ενισχύσουν τις μεταξύ τους σχέσεις.

Το έργο SUNRISE, με σύνθημα «Empowering Regions, Inspiring Europe», προωθεί τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων με στόχο την ενίσχυση των περιφερειών και της ευρωπαϊκής προοπτικής στην ανώτατη εκπαίδευση.