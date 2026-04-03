Επίσκεψη φοιτητών του Παν. Νεάπολις Πάφος στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Εκπαιδευτική επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, στο πλαίσιο του Εξ Αποστάσεως Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία πραγματοποίησε το Σάββατο, 28 Μαρτίου 2026, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις .

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τουΠανεπιστημίου , η επίσκεψη έγινε στο πλαίσιο του μαθήματος Ιστορικές Σπουδές.

Θεωρία και Μεθοδολογία της Ιστορίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία.

Στην επίσκεψη συμμετείχαν απόφοιτοι, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές του Προγράμματος, συνοδευόμενοι από τη διδάσκουσα του μαθήματος Δρ. Κατερίνα Παπαζαχαρία, τον συντονιστή του Προγράμματος Δρ. Κωνσταντίνο Δουκάκη, καθώς και τα μέλη του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού προσωπικού Δρ. Μαριτίνα Λεοντσίνη και Δρ. Μανόλη Κούμα.

Τους φοιτητές υποδέχθηκε η Προϊσταμένη του Τμήματος Κοινοβουλευτικών Αρχείων κα Αγγελική Καραπάνου, η οποία παρουσίασε την ιστορία του Κοινοβουλευτικού Μεγάρου και τις αρχειακές συλλογές της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Όπως αναφέρεται οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να μελετήσουν πρωτότυπα τεκμήρια από τις Ειδικές Συλλογές, όπως υλικό από τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας, σπάνιες εκδόσεις του 19ου και 20ού αιώνα, πρακτικά της Βουλής, χάρτες και αφίσες.

Η Δρ. Ευτυχία Αναστοπούλου ξενάγησε την ομάδα στην έκθεση «Το δικό μας Σύνταγμα» στην Αίθουσα «Ελευθέριος Βενιζέλος», ενώ η κα Νατάσα Παπακωνσταντίνου παρουσίασε την έκθεση «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ: Τα ελληνικά γράμματα στη Δύση» στο περιστύλιο του Κοινοβουλευτικού Μεγάρου. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν ζητήματα ιστορικής έρευνας και μεθοδολογίας, καθώς και να έρθουν σε επαφή με ακαδημαϊκούς από το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Δρ. Αντώνη Κλάψη, και το Πανεπιστήμιο Αθηνών, Δρ. Γεώργιο Λεοντσίνη και Δρ. Λυκούργο Κουρκουβέλα.

Κατά την αποχώρησή τους, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Νεάπολις έλαβαν αναμνηστικά δώρα και προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν εθελοντικά στην διαδικασία της συστηματικής ταξινόμησης του πλούσιου, αδημοσίευτου αρχειακού υλικού της Βιβλιοθήκης της Βουλής.

Η δράση εντάσσεται στη στρατηγική του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος για ενίσχυση της βιωματικής μάθησης και της σύνδεσης των φοιτητών με πρωτογενείς ιστορικές πηγές και σύγχρονα ερευνητικά περιβάλλοντα, καταλήγει η ανακοίνωση.