Πυρκαγιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε καφετέρια στην Πάφο (φώτος)

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε καφετέρια στην Πάφο σήμερα τα ξημερώματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, γύρω στις 3.30π.μ. τα ξημερώματα του Σαββάτου, ξέσπασε φωτιά σε καφετέρια στην Πάφο.

Η φωτιά κατασβέστηκε από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, προτού επεκταθεί στο εσωτερικό του υποστατικού, προκαλώντας ζημιές στην πρόσοψη και γυάλινη προθήκη του υποστατικού.

Η σκηνή αποκλείστηκε από την Αστυνομία και τέθηκε υπό φρούρηση.

Οι εξετάσεις για τα αίτια της φωτιά θα συνεχιστούν το πρωί σήμερα.

