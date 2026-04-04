Μεγάλη Θεατρική Διάκριση για το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Με μεγάλη περηφάνια ανακοινώνεται ότι το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης Πάφου κατέκτησε το 1ο Βραβείο ανάμεσα στα Γυμνάσια της Επαρχίας Πάφου, στο πλαίσιο των 37ων Παγκύπριων Σχολικών Αγώνων Θεάτρου, με την παράσταση «Brainstorm (Ιδεοθύελλα)».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση , η σημαντική αυτή διάκριση ανήκει πρώτα και πάνω απ’ όλα στους μαθητές και στις μαθήτριες του σχολείου, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό, τόλμησαν να εκφραστούν, συνεργάστηκαν δημιουργικά και συγκίνησαν βαθιά με το ταλέντο, την ευαισθησία και την αφοσίωσή τους.

Οι ώρες προετοιμασίας, οι πρόβες, η προσπάθεια και η ομαδικότητα αποτυπώθηκαν στη σκηνή και οδήγησαν σε αυτή τη μεγάλη επιτυχία.

Θερμές ευχαριστίες αξίζουν επίσης στους συναδέλφους και σε όλους τους συντελεστές που στήριξαν την προσπάθεια με αγάπη, ενθουσιασμό και αφοσίωση, συμβάλλοντας ο καθένας με τον δικό του τρόπο στην επιτυχία της παράστασης.

Ένα μεγάλο μπράβο  προστίθεται στην ανακοίνωση αξίζει και σε όλα τα σχολεία που συμμετείχαν στους αγώνες, για το υψηλό επίπεδο, το ήθος και τη δημιουργικότητα που παρουσίασαν.

Το θέατρο στα σχολεία αποτελεί σημαντικό μέσο έκφρασης, καλλιέργειας και παιδείας, δίνοντας στους μαθητές την ευκαιρία να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τη συνεργασία και την αυτοπεποίθησή τους.

Η συμμετοχή και η διάκριση αυτή αποτέλεσε μια όμορφη και συγκινητική διαδρομή για όλους όσοι συμμετείχαν, γεμάτη εμπειρίες, δημιουργία και συναισθήματα. Η επιτυχία αυτή αποτελεί μια σημαντική ανταμοιβή για την προσπάθεια και την αφοσίωση όλων. Το σχολείο συνεχίζει με την ίδια αγάπη για τη δημιουργία, τη συνεργασία και το θέατρο, καταλήγει η ανακοίνωση.

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

