Έμφαση στην ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής κατά την επίσκεψη του Προέδρο

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών Αρχών και κατοίκους στον Πύργο Τηλλυρίας, όπου συζήτησαν ζητήματα που αφορούν την περιοχή και την καθημερινότητα των πολιτών.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η οικονομική υπευθυνότητα της κυβέρνησης επιτρέπει την υλοποίηση επενδύσεων σε σημαντικούς τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το στεγαστικό και το κράτος πρόνοιας.

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι πρόκειται για την τρίτη επίσκεψή του στην περιοχή μετά την εκλογή του, εκφράζοντας την ιδιαίτερη σύνδεση που έχει με τον Πύργο Τηλλυρίας.

Αναφέρθηκε επίσης στις επενδύσεις που πραγματοποιούνται στην περιοχή, οι οποίες ανέρχονται περίπου στα 20 με 22 εκατομμύρια ευρώ, καθώς και στα έργα που έχουν ήδη ξεκινήσει, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία της πρώτης πρότυπης πράσινης κοινότητας στην Κύπρο.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών στους τομείς της Υγείας και της Παιδείας, ώστε να μπορούν οικογένειες να παραμείνουν και να δραστηριοποιούνται στην περιοχή.

Υπογράμμισε επίσης ότι παρακολουθεί προσωπικά την υλοποίηση των εξαγγελιών και των έργων που έχουν ανακοινωθεί, επισημαίνοντας ότι η υλοποίηση των δεσμεύσεων είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος.

Τέλος, διαβεβαίωσε ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα στους κατοίκους της περιοχής και ότι οι επισκέψεις του στον Πύργο Τηλλυρίας θα συνεχιστούν, ενώ στη συνέχεια άκουσε τα αιτήματα και τα ζητήματα που έθεσαν οι εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών και οι κάτοικοι της περιοχής.

Eξάλλου ο πρόεδρος του Συμπλέγματος κοινοτήτων Τηλλυρίας Νίκος Κλεάνθους ευχαρίστησε τόν ΠτΔ για την επίσκεψη που πραγματοποίησε σήμερα για τρίτη φορά που ανέλαβε τα καθήκοντα του.

Ο κ.Κλεάνθους στην ομιλία του έθεσε για πολλοστή φορά τα πάγια αιτήματα της περιοχής τα οποία θα κρατήσουν όπως χαρακτηριστικά είπε τους κατοίκους της περιοχής. Συγκεκριμένα ο κ.Κλεάνθους ζήτησε τη μεσολάβηση του ΠτΔ ώστε να δοθούν κίνητρα στην περιοχή, τέτοια, που θα την αναζωογονήσουν.

Εάν είπε, αφεθεί η περιοχή ο κίνδυνος είναι τεράστιος αφού οι Τούρκοι θα υλοποιηήσουν τα όνειρα τους και δεν θα διστάσουν να ενοποιήσουν τα Κόκκινα με τον Λιμνίτη και την Λεύκα.

Εργα γίνονται επεσήμανε ο κ.Κλεάνθους άλλα γίνονται, ενώ άλλα έχουν προγραμματιστεί όμως χρειάζεται επίσπευση όπως πχ το πρόβλημα με το μικρό λιμανάκι την ανάγκη οι νέοι να μείνουν στον τόπο τους τα θέματα των επιδομάτων και των χορηγιών που θα πρεπει να δίνονται στην περιοχή και το θέμα παραχώρησης σε όλους τους ακρίτες της περιοχής επιδόματα.

Επίσης συνέχισε, θέματα που αφορούν το στεγαστικό και άλλα έργα που θα βοηθήσουν τους κατοίκους της ακριτικής Τηλλυρίας να παραμένουν στην περιοχή.