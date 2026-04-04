Η πρωτογενής ερευνητική δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια της ΚΔ στο επίκεντρο του 5ου Doctoral Colloquium

Η σημαντική πρωτογενής ερευνητική δουλειά που πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας αναδείχθηκε μέσα από το 5ο Doctoral Colloquium της Συνόδου Πρυτάνεων Κύπρου, το οποίο φιλοξενήθηκε στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος σήμερα Σάββατο.

Η διοργάνωση κατέδειξε το υψηλό επίπεδο έρευνας που παράγεται στην Κύπρο, καθώς και τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζουν τα κυπριακά Πανεπιστήμια στην παραγωγή νέας γνώσης, καινοτομίας και επιστημονικού δυναμικού, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της χώρας ως αξιόπιστου και ποιοτικού προορισμού Πανεπιστημιακών σπουδών και έρευνας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος, Παντελής Σκλιάς, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο φιλοξένησε το 5ο Doctoral Colloquium της Συνόδου Πρυτάνεων Κύπρου, το οποίο υλοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Συνόδου των Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων.

Όπως δήλωσε, πρόκειται για μια εξαιρετική πρωτοβουλία της Συνόδου των Πρυτάνεων των κυπριακών Πανεπιστημίων και είναι ιδιαίτερα τιμητικό για το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος να φιλοξενεί και να διοργανώνει αυτή τη σημαντική πρωτοβουλία, η οποία αποδεικνύει περαιτέρω την ερευνητική πρωτογενή και πρωτοποριακή δουλειά που γίνεται και πραγματοποιείται στα Πανεπιστήμια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία αυτή δυναμώνει περαιτέρω την Κυπριακή Δημοκρατία ως ένα αξιόπιστο και ποιοτικό προορισμό Πανεπιστημιακών σπουδών, εκφράζοντας παράλληλα τη μεγάλη του χαρά για τη διοργάνωση.

Από την πλευρά του, ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Σάββας Χατζηχριστοφής, ανέφερε ότι σήμερα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις αποδεικνύεται πως το βήμα που έγινε πριν από 37 χρόνια στην Κύπρο, να ρισκάρουν και να τολμήσουν να δημιουργήσουν κυπριακό Πανεπιστήμιο, αποτέλεσε τη βάση όχι μόνο για να επαναπατριστούν Κύπριοι επιστήμονες από το εξωτερικό, αλλά και για να παράγει η ίδια η Κύπρος υψηλής ποιότητας διδάκτορες που στο μέλλον θα στελεχώσουν την παγκόσμια αγορά έρευνας.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε υποψήφιους διδάκτορες και ακαδημαϊκούς, αναδεικνύοντας σύγχρονες ερευνητικές προσεγγίσεις και τη νέα γενιά ερευνητών στην Κύπρο.