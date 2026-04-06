Πάφος: Παραδόθηκαν το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ και νέες κλινικές μονάδες στο ΓΝ Πάφου

Παραδόθηκαν το αναβαθμισμένο ΤΑΕΠ και νέες κλινικές μονάδες στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τα εγκαίνια του νέου Τμήματος Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ), του Θαλάμου Βραχείας Νοσηλείας και της Μονάδας Λοιμωδών Νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου πραγματοποιήθηκαν σήμερα σε μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας στην επαρχία Πάφου.

Τα έργα αποτελούν μέρος του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ) για τον εκσυγχρονισμό και τη συνεχή αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων, με στόχο την ποιοτική, ασφαλή και ανθρώπινη εξυπηρέτηση των ασθενών.

Στην τελετή παρέστη και μίλησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος τόνισε «Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και υποχρέωση της Πολιτείας είναι να διασφαλίζει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές και ανθρώπινες υπηρεσίες για όλους τους πολίτες».

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η αναβάθμιση του τομέα της υγείας υλοποιείται με συνέπεια και συγκεκριμένο σχεδιασμό «Συνεχίζουμε με συνέπεια και σχεδιασμό, για ένα σύστημα υγείας χωρίς αποκλεισμούς, που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κοινωνίας».

Από πλευράς ΟΚΥπΥ, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Μαρίνος Καλλής υπογράμμισε ότι η σημερινή ημέρα αποτελεί συνέχεια μιας στοχευμένης προσπάθειας αναβάθμισης του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα για τους πολίτες.

Όπως ανέφερε «Οι νέες υποδομές δεν είναι απλώς έργα, είναι επενδύσεις στην ασφάλεια, στην ποιότητα ζωής και στην αξιοπρέπεια των πολιτών».

Επισημαίνοντας τα πρακτικά οφέλη των παρεμβάσεων, τόνισε ότι: «Το αποτέλεσμα είναι σαφές: μείωση των χρόνων αναμονής, καλύτερη εξυπηρέτηση και πιο ανθρώπινες συνθήκες για τους ασθενείς».

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις ουσιαστικές αλλαγές που έχουν ήδη υλοποιηθεί «Δημιουργήσαμε χώρους βραχείας νοσηλείας και διαχωρίσαμε τη φροντίδα των παιδιών από τους ενήλικες, λειτουργήσαμε ιατρεία ταχείας διακίνησης ασθενών και ενισχύσαμε τη στελέχωση με ιατρονοσηλευτικό προσωπικό». Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι«Η Πάφος πλέον δεν είναι απλώς αποδέκτης υπηρεσιών. Είναι προτεραιότητα".

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής του ΟΚΥπΥ κ. Κύπρος Σταυρίδης, υπογράμμισε ότι τα έργα που υλοποιούνται εντάσσονται σε μια ευρύτερη στρατηγική μετασχηματισμού του δημόσιου συστήματος υγείας.

Όπως ανέφερε: «Τα έργα αυτά δεν αποτελούν μεμονωμένες παρεμβάσεις, αλλά μέρος μιας συνολικής στρατηγικής αναβάθμισης των δημόσιων νοσηλευτηρίων, η οποία ήδη αποδίδει απτά αποτελέσματα». Παράλληλα, τόνισε τη σημασία των επενδύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη «Μέσα από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ο Οργανισμός έχει εξασφαλίσει σημαντικούς πόρους, τους οποίους επενδύει σε σύγχρονες υποδομές και ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό».

Επιπλέον, ανέδειξε την επόμενη φάση εξέλιξης του Οργανισμού: «Εισέρχομαστε σε μια νέα εποχή ψηφιακής μετάβασης και διασφάλισης ποιότητας, με στόχο ένα πιο αποδοτικό και ανθρώπινο σύστημα υγείας για όλους τους πολίτες».

Από την πλευρά του, ο Ιατρικός Διευθυντής του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου, κ. Σπύρος Γεωργίου, ανέφερε ότι«Η ενίσχυση του ΤΑΕΠ και η δημιουργία σύγχρονων χώρων νοσηλείας βελτιώνουν ουσιαστικά την καθημερινή φροντίδα των ασθενών» υπογραμμίζοντας ότι «οι νέες υποδομές ενισχύουν την επιχειρησιακή ετοιμότητα του Νοσοκομείου και αναβαθμίζουν το επίπεδο των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πολίτες της Πάφου».

Ο ΟΚΥπΥ εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Χριστοδουλίδη, για τη διαρκή στήριξή του, καθώς και προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Νεόφυτο Χαραλαμπίδη, για τη συνεργασία και τη συμβολή του στην υλοποίηση του κοινού οράματος για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας.

Ευχαριστίες εκφράστηκαν επίσης προς όλους όσοι συνέβαλαν στην υλοποίηση των έργων, καθώς και προς το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό του στην εξυπηρέτηση των ασθενών.

Ο Οργανισμός επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για συνεχή επένδυση σε έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών, με στόχο ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και προσβάσιμο δημόσιο σύστημα υγείας για όλους.