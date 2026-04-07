Κορυφώνεται η εκστρατεία από ΕΤΑΠ Πάφου για το Πάσχα

Κορυφώνεται η Παγκύπρια διαφημιστική εκστρατεία για το Πάσχα προβάλλοντας την Πάφο ως ιδανικό προορισμό για τις εορτές του Πάσχα, για σύντομες αποδράσεις και ποιοτικές διακοπές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΤΑΠ η εκστρατεία υλοποιείται κυρίως μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στο Facebook και το Instagram, ενώ υποστηρίζεται παράλληλα από τις συντονισμένες ενέργειες των επαγγελματιών του τουρισμού της επαρχίας.

Στόχος, προστίθεται στην ανακοίνωση, είναι να ενισχυθεί το μήνυμα προς τους μόνιμους κατοίκους της Κύπρου για επιλογή της Πάφου ως προορισμού εσωτερικού τουρισμού κατά την περίοδο του Πάσχα και να δοθεί η ευκαιρία σε χιλιάδες επισκέπτες να γνωρίσουν από κοντά τις ομορφιές και τις αυθεντικές εμπειρίες που προσφέρει η περιοχή.

Όπως αναφέρεται η μαγεία της παράδοσης ζωντανεύει σε κάθε γωνιά της Παφίτικης υπαίθρου, με τα χωριά και τους Δήμους να κρατούν ζωντανά τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. Ανήμερα του Πάσχα, τη Δευτέρα και την Τρίτη του Πάσχα, μικροί και μεγάλοι συμμετέχουν σε παραδοσιακά παιχνίδια και εορταστικές εκδηλώσεις, γεμάτες χαρά, γέλιο και αυθεντικές στιγμές όπως αυγοδρομίες, σχοινί (τράβηγμα σχοινιού), σακουλοδρομίες, ζίζιρος, παραδοσιακή μουσική και χοροί, τοπικά εδέσματα και φιλοξενία.

Σε πλατείες, προαύλια εκκλησιών και ανοιχτούς χώρους, οι κοινότητες γιορτάζουν μαζί, δημιουργώντας μια ζεστή, αυθεντική ατμόσφαιρα που φέρνει κοντά ντόπιους και επισκέπτες. Η ΕΤΑΠ ανέφερε πως το Πάσχα γιορτάζεται σε κάθε γωνιά της Επαρχίας Πάφου μέσα από την παράδοση, τη συμμετοχή και τη χαρά.

Ο προορισμός “Πάφος” υπόσχεται και φέτος υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας και καλωσορίζει επισκέπτες από όλη την Κύπρο για ένα ιδιαίτερο και αξέχαστο Πάσχα, καταλήγει στην ανακοίνωση της η ΕΤΑΠ.